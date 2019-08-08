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Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

39 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmesi ve kurban ibadetini sorunsuz şekilde yerine getirmesi için gerekli önlemleri aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmesi ve kurban ibadetini sorunsuz şekilde yerine getirmesi için gerekli önlemleri aldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle toplu ulaşım, zabıta, mezarlık, çevre temizliği, su ve elektrik hizmetlerinde aksamaların yaşanmaması için tedbirler arttırıldı.
Arife günü yoğunlaşan mezarlık ziyaretleri için bir dizi önlem alınırken, şehir mezarlığına arife gününden itibaren araç alınmayacak, Asri Mezarlık ana giriş kapısında ise hasta, engelli ve yaşlı ziyaretçiler için bulunacak araçlar gün boyunca mezarlık içerisinde ücretsiz sefer yapacak.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da arife günü mezarlık ziyaretleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca bayram süresince kurban kesim yerlerine gidecek vatandaşlar için bu bölgelere yapılan seferler arttırıldı.

Vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmesi için şehir merkezinde 49 noktada kurban kesim yeri belirlendi. Kurban kesim yerlerinin tamamında Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilmiş veteriner hekimler bulunacak. Görevli veteriner hekimler kesim yerlerindeki hayvanların kontrolünü yapacak ve kurbanlıkların sağlıklı ve hijyenik ortamda kesilmelerini sağlayacak.
Kurbanlıkların kaçması halinde yakalanmaları için ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan "Hayvan Yakalama Timlerine" de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince eğitim verildi.

Zabıta birimleri de vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Bayram öncesi ve bayram süresince ana arterler ve alışveriş yoğunluğunun olduğu merkezlerde ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri ile koordineli bir şekilde aralıksız hizmet verilecek.
Bayram tatili süresince su ve kanalizasyon ile elektrik konusundaki şikayetlerin olmaması için KASKİ ve elektrik şirketi de önlemlerini aldı.
Kurban Bayramı, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:15 Kaynak: AA
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