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Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi Tatbikat yaptı

36 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Kurban Bayramı'nda aralarında veterinerlerin de bulunduğu 20 kişiden oluşturulan "kurban yakalama timi" sayesinde vatandaşın elinden kaçan kurbanlar yakalanacak.

Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi Tatbikat yaptı, System.String[]

Yaklaşan bayram öncesi eğitimlerini sürdüren drone destekli özel tim, Hayvanat Bahçesi'ndeki tatbikatta, kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekler kullanarak, kaçan büyükbaş hayvanlar yakaladı.

Doğal Hayatı Korumave Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşan Kurban Bayramı'ndan dolayı kurban yakalama timi kurmuş bulunmaktayız. Yakalama timi, 15'i yakalamak üzere, 5'i de teknik ekip olarak görevlendirilmiş toplam 20 kişiden oluşacak. Bayram boyunca toplam 5 araçla hizmet vereceğiz. Vatandaşların, bayram boyunca kaçan danalarını, Büyükşehir Belediyesi 153 ihbar hattına bildirimleri yeterli olacaktır. Bunun üzerine de hayvanat bahçemizden timlerimiz harekete geçerek anestezi tüfekleriyle veya yakalama kementleriyle hayvanı yakalayarak vatandaşa teslim edecek" dedi.

Özsöyler, kurbanlarını kesen vatandaşların, etlerin yenilip yenilmemesi konusunda şüphelendiklerinde Hayvanat Bahçesi'ne gelerek etlerini muayene ettirebileceklerini söyledi.

Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:25 Kaynak: Bültenler
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