Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerini 2 hafta tatil etti - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerini 2 hafta tatil etti

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkezle birlikte 8 noktada hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, korona virüs salgını sebebiyle 2 hafta süreyle tatil edildi.

Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerini 2 hafta tatil etti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkezle birlikte 8 noktada hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, korona virüs salgını sebebiyle 2 hafta süreyle tatil edildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, korona virüs salgını dolayısıyla 2 hafta süreyle tatil edildi. Üniversite adayı gençler, "Kurs Merkezi Uzaktan Eğitim" modülüyle 16-30 Mart tarihleri arasını kapsayan 2 haftalık tatilde evlerinden eğitimlerini sürdürebilecek.


Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde öğrenim gören üniversite adayı gençler, Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesi olan www.mersin.bel.tr adresinde bulunan "Kurs Merkezi Uzaktan Eğitim" linkinden e-posta ve şifreleriyle üye girişlerini yaparak, talep ettikleri ders ve konularda eğitim desteğini evlerinde sürdürebilecek. - MERSİN

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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