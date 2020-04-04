Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ve Nazilli'de dezenfekte istasyonları açtı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuya ait araçlardan gelen yoğun talepler nedeniyle Kuşadası ve Nazilli'de yeni dezenfekte istasyonları açıldı.



Korona virüs salgınına karşı önlemler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi "Dezenfekte İstasyonu" sayısını da artırdı. Yeni dezenfekte istasyonları Kuşadası'nda Yavansu Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı'nda ve Nazilli Otogarı'nın içerisinde kuruldu. Ücretsiz olan dezenfekte istasyonları ihtiyacı olan ve kamuya hizmet veren şehir içi minibüsleri, taksiler, nakliye araçları, kamuya ait araçlar gibi bütün araçlar için kullanılabiliyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplum sağlığı vurgusu yaptı. Tüm toplu taşıma araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesinin salgının yayılmasını önleme noktasında önemli olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızdan ve kurumlardan gelen yoğun talep doğrultusunda dezenfeksiyon istasyonlarımızın yenilerini açtık. Ücretsiz sunduğumuz bu hizmetimizden araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen tüm toplu taşıma araç sahipleri ve bütün kamu kurumları yararlanabilir" ifadelerini kullandı. - AYDIN