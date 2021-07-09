BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LGS TERCİH DÖNEMİNDE DE ÖĞRENCİLERİN YANINDA - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası 10-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında ücretiz rehberlik hizmeti verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenerek, "Canım evlatlarım, hayatınızın her alanında yanınızda olmak bizim en öncelikli görevimiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilere verdiği eğitim desteklerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının daha önce YKS ve KPSS sınav ücretini karşılayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası Başkentli öğrencilere ücretsiz tercih desteği sağlayacak.

'GELİN TERCİHİNİZİ BİRLİKTE YAPALIM'

Başkent'te öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilere seslenerek LGS tercih desteği sağlanacağını duyurdu.

Uzman rehberler eşliğinde ücretsiz olarak verilecek tercih desteğinin 10-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında hafta sonları dahil olmak üzere 10. 00-17. 00 saatleri arasında verileceğini açıklayan Yavaş, "Canım evlatlarım, hayatınızın her alanında olmak bizim en öncelikli görevimiz. Tercihlerinizi uzman öğretmenlerimizle birlikte yapabilirsiniz" dedi.

4 MERKEZDE ÜCRETSİZ TERCİH DESTEĞİ

Öğrencilere sınav sonrası doğru tercihler yapabilmeleri için Mamak Gençlik Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi ile Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde ücretsiz tercih desteği verilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda sağlanacak tercih desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, şu 4 merkeze giderek hizmet alabilecek:

-Mamak Gençlik Merkezi: Asım Gündüz Cad. No: 1-2 Abidinpaşa-Mamak (TEL: 365 15 36)

-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi: Sanatoryum Cad. No: 273 Kuşcağız-Keçiören (TEL: 380 10 48)

-Yahyalar Aile Yaşam Merkezi: Aşağı Yahyalar Mah. 990. sok. No: 1 Yahyalar- Yenimahalle (TEL: 507 39 40-41)

-Elvankent Aile Yaşam Merkezi: Atakent Mah. Elvankent Banka Blokları No: 349/A (TEL: 260 44 11)