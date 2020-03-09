Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri "Çay, Şiir ve Sakarya" isimli söyleşi ile devam etti.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri " Çay, Şiir ve Sakarya" isimli söyleşi ile devam etti.

Moderatörlüğünü Nur Haktan Aydoğdu'nun yaptığı Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilen programda, yazar Sadettin Acar, Sezai Karakoç ve şiir anlayışını anlattı.

Acar, buradaki konuşmasında, Karakoç'un tüm amacının kendini köprü etmek pahasına geçmişle ilişki kurmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sezai Karakoç sıkıntılar çekmiş, iç hesaplaşmaları olan yorgun bir adam. Mona Roza şiirini elli yıl saklamış, 1994'te ortaya çıkarmış. Ancak bazı kelimelerini değiştirmiş. Bunu neden yaptığını sordum 'şiir benden çıkıyordu, o yüzden artık yayınladım' dedi. Bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım bana çok kızdı, 'sohbetimizi, mahremimi yazmışsın.' dedi, haklıydı. Affettirdim nihayetinde kendimi ve o gün bu gündür Sezai Karakoç benim için 'orada ve yaşıyor'. Karakoç bana şiir için, edebiyat için umut oldu. Mayıs'ta 87 yaşını dolduracak, Allah ömrünü uzun eylesin inşallah."

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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