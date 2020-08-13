Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Akdeniz Meyve Sineği konuşuldu - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı oturumlarının son günü narenciyede görülen Akdeniz Meyve sineği konuşuldu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, katipler Rafet Avan ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı meclis oturumunda MHP'li Abdullah Kaçar, 2018 yılında Akdeniz Meyve Sineği zararlısı ile çitçilerin çok büyük zarara uğradığını, bu sene de 2018 yılı rakamlarına ulaşıldığını belirterek, bununla ilgili belediye olarak mücadeleye katkı sağlanıp sağlanamayacağını sordu.

Başkan Karalar ise, 2018'de Akdeniz meyve sineğinin ilk çıktığında o zamanın Valisi, dönemin belediye başkanları ile tüm belediyelerin ile 4 koldan mücadele yaptıklarını anlatarak, "2018'de bir başarı sağlandı ama esas başarı 2019 yılında oldu. Sizler de şahitsiniz, Büyükşehir Belediyesi büyük bir gayretle Tarım İl Müdürlüğü ve çiftçilerle birlikte mücadele edildi, çok büyük bir çaba gösterildi. Akdeniz meyve sineğine karşı tam bir başarı sağlandı. Bu sene de dünden önceki gün bu mücadeleyi başlattık. Bu yılda çok başarılı olacağız" dedi.

Türkiye'nin narenciye ihracatının yüzde 30-35'inin Adana'dan yapıldığını belirten Karalar, "İspanya bizim ürettiğimiz narenciyenin yarısı kadar ihraç yapar, biz ise onların 2 katı kadar ihracat yaparız ama onların kadar kazanamıyoruz. Adana'da bu sene ürün az ama seneye İspanya'yı geçeriz" dedi.

Daha sonra gündeme geçildi. 48. maddede Adana Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuruluna 2 üye verildi. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ile Vedat Gündoğan oy çokluğuyla müteşebbis yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

49. maddede Güney Kampus Bulvarı isminin verilmesine ait teklif ilgili komisyona havale edildi.

50. madde de ise Saimbeyli ilçesine ait 2020 mali yılı ek bütçesine ait komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına 8 Eylül 2020 Salı günü saat 14.00'te devam edecek.

Öte yandan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Kozan Belediyesporlu yöneticiler tarafından Kozan Belediyespor Kulübünün renklerinden oluşan yüz maskesi Başkan Zeydan Karalar'a verildi. Özgan, bir sonraki mecliste ise tüm meclis üyelerine maske dağıtacaklarını söyledi. - ADANA