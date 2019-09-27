Büyükşehir Belediyesi, Mersin Metrosu için firmalarla ön görüşmelere başlıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yatırım programına alınan Mersin Metrosu için firmalara davet göndermeye başladıklarını söyledi. Seçer, "Yurt dışı firmaları için 3 davetiye imzaladım, ön görüşmelere başlıyoruz. Finansmanı da inşaatı da bir paket şeklinde vermek istiyoruz. Ayrıca, rahat bir ödeme takvimi istiyoruz" dedi.



Başkan Seçer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 5,5 aylık sürede 'hiçbir şey yapmadı' eleştirilerine yanıt verdi. Suda indirimden Halk Kart'a, eğitim desteğinden otoparka, parkomattan Mersin Metrosu'na kadar 5,5 ayda hayata geçirdikleri projeleri ve çalışmaları anlatan Seçer, "Bunlar önemli çalışmalar değil mi?" diyerek, eleştirilerin haksız olduğunu vurguladı.



"100 otobüs alımının ihale şartnamesi hazırlanıyor"



Geçen 5,5 ayda suda ve ulaşımda indirim yaptıklarını, 10 bin vatandaşa verilecek Halk Kart'ı hazırladıklarını, Toroslar'daki katlı kavşağın hizmete açılmasını sağladıklarını ifade eden Seçer, 100 otobüs alımı için de ihale aşamasına geldiklerini söyledi. Önceki dönemde 100 otobüs alımı kararı verildiğini anımsatan Seçer, "100 otobüs alınıyor ve ihale aşamasına geldik. Test sürüşleri tamamlandı, görüşmeler yapıldı, her şey tamam. Şu anda ihale şartnamesi hazırlanıyor. Otobüsler 6 ay içinde gelecek" diye konuştu.



"Otopark için 24 milyon lira paramız hazır"



Tevfik Sırrı Gür Lisesinin yanındaki belediye otoparkının ömrünü doldurduğunu dile getiren Seçer, daha önce yeraltında 3 kat olarak projelendirilen otoparkı 2 kata düşürecekleri bilgisini verdi. Seçer, "İhale çalışmaları yapıldı. Koruma Kurulundan şimdi revize bir planla ilgili onay alınacak. 3 katlı plan yapılmış. Projeyi değiştiriyoruz. Planı 2 kata düşürdük, çünkü 2 kat daha uygun, daha kullanışlı olacak. 400 araçlık, herkese açık bir otopark olacak. Tamamen modern yeni bir otopark yapılıyor. Parası da hazır, ruhsatlandırma yapılırken alınan otopark paraları var. Birikmiş yaklaşık 24 milyon lira paramız var. Üstü kent meydanı olacak. Gayet güzel bir otopark yapacağız. Parkomat uygulamasının çalışmaları bitti. 200 eleman alacağız. 5 ayda projelendirdik, nereler olacak, hangi bölgeler, hangi caddeler, metre metre ölçtük. Bunlar önemli değil mi? Nasıl bir şey yapmamış belediye?" ifadelerini kullandı.



Tarsus'a 380 dönümlük yeni mezarlığının tahsislerini aldıklarını ve projeyi hazırladıklarını belirten Seçer, yakında mezarlığın yapımına başlanacağını, aynı çalışmanın Mersin Yenişehir bölgesinde de devam ettiğini söyledi.



"Macit Özcan Tesisleri içindeki oteli kız yurdu yapacağız"



Eğitim yardımı, 41 bin öğrenciyi kapsayan Süt Projesi ile 4 bin öğrencinin yararlanacağı üniversiteye hazırlık kursları ile ilgili de bilgi veren Seçer, kız yurdu için de bir müjde vererek, şunları söyledi:



"Macit Özcan Tesisleri içerisinde bizden önceki dönemde bir spor kulübü için otel yapılmış. Olduğu gibi duruyor. Orayı kız yurdu yapacağız. 100 kişi alır orası. Hazır, dayalı döşeli duruyor. Güvenli de. Hukuki bir yanı var. Hazine'den spor tesisi olarak tahsis edilmiş. Biz onu hukuki olarak izin alacağız ve hemen başlatacağız. Ayrıca, birçok kiralık binayı bırakıyoruz ve Macit Özcan'da topluyoruz. Hep bunlar bizim cebimizden para alan işler. Strateji Daire Başkanlığı, Etüt proje vatandaşla yüz yüze olmayan birimleri oraya taşıyoruz. Projeleri bitti."



"Mersin Metrosu ile ilgili ön görüşmelere başlıyoruz"



Mersin Metrosu ile ilgili yeni bir aşamaya geldiklerini de söyleyen Seçer, "Sayın Cumhurbaşkanı yatırım programına almış. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı gelmiş, dikkatinizi çekerim, Cumhur İttifakına mensup değil. Durduğu yerde mi olmuş? Elbette benim görüşmelerim kendileriyle, iktidar milletvekilleriyle, bakanla, Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan'la. Onlar herhalde niyetimizin samimi olduğunu, Mersin'e yatırım yapmak istediğimizi düşünerek bunu yaptılar. Bunlar önemli çalışmalar değil mi?" diye sordu.



Firmalarına davetiye göndermeye başladıklarını belirten Seçer, "Yurt dışı firmaları için 3 davetiye imzaladım. Bunun içinde Türkiye'den bir firma da var, Çinli yatırımcılar da var. Bu davetiye ihale için değil, ön görüşme için. Biz finansmanı da inşaatı da bir paket şeklinde vermek istiyoruz. Hem inşaatımızı yapsınlar hem de finansmanlarını kendileri bulsunlar. Bize de rahat bir ödeme takvimi, hiç olmazsa 5-6 yıl sonra başlasın; ödeme için de bir 10-15 yıl süremiz olsun. Bir miktar gelirlerden bir miktar kendi kaynaklarımızdan ödeyelim. Bunun planlamasını yapıyoruz" dedi.



"50 düşünüp bir karar veriyoruz"



Metro çalışmasında, çevreye vereceği rahatsızlık, kaç yılda bitecek, olası aksilikler ve aksaklıklar dahil en ince ayrıntılarına kadar bir planlama içinde olduklarının altını çizen Seçer, şu bilgileri verdi:



"50 düşünüp bir karar veriyoruz. Her kuruşuna kadar çok önemli. Bunların geri ödemeleri var, 4 yıl gibi bir inşaat süresi var. Zaten bu 18,7 kilometrelik bir mesafe. Bunun yaklaşık 6 kilometresi yeraltından tünel açma makinesi TBM ile delinecek, yüzeyde bir rahatsızlık vermeyecek. Diğer bölümü aç kapa yöntemiyle yapılacak ama o da son sistem yapılacak. Farklı bir sistem, önce üst tarafı yapıyorlar, daha sonra alt tarafını dışarıya çok rahatsızlık vermeden gerçekleştiriyorlar. Bizim için önemli çünkü bu. Çevreye vereceğimiz bir rahatsız bize sıkıntı oluşturabilir. Normal zamanında bitmesi, süratle devreye girmesi önemli. Metro önemli. Bir kentin kalkınması açısından da önemli. Sadece bir toplu taşıma projesi olarak değil, bir şehrin kalkınma projesi olarak da bakın." - MERSİN