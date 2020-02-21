Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi girişine çorba büfesi yerleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi girişine çorba büfesi yerleştirdi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi girişine çorba büfesi yerleştirdi

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "1 Ekmek 1 Çorba" projesi kapsamında, Mersin Üniversitesi girişine çorba büfesi yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi girişine çorba büfesi yerleştirdi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "1 Ekmek 1 Çorba" projesi kapsamında, Mersin Üniversitesi girişine çorba büfesi yerleştirildi. Proje, 38 noktada günde 6 bin 500, ayda ise 170 bin kişiye ulaştı.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hayata geçirdiği "1 Ekmek 1 Çorba" projesinin kentteki etki alanı her geçen gün artıyor. Proje, Mersin Üniversitesi girişinde de öğrencilere hizmet vermeye başladı. İlki 2020'nin Ocak ayı ortasında Tarsus Üniversitesi girişine yerleştirilen çorba büfesinin ikincisi Mersin Üniversitesinin girişinde yerini aldı.


Mersin Üniversitesi girişindeki çorba büfesinde hafta içi her sabah 07.30-09.30 saatleri arası öğrencilere sıcak çorba hizmeti sunuluyor. Piyasada 7 TL olan bir kase çorbayı Büyükşehir Belediyesinin çorba büfesinden ücretsiz temin eden bir öğrenci, bütçesinde ayda 140 TL, 9 aylık bir eğitim-öğretim döneminde ise bin 260 TL tasarruf sağlıyor.


"Şu soğuk havalarda içimiz ısınıyor"


Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Kutay Eser, projeden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Sabahları buradan geçerken özellikle şu soğuk havalarda içimiz ısınıyor. Mercimek çorbası herkesin sevdiği bir çorba. Bu hizmetten memnunuz. Eskiden Çamaşır Kafe'de bu hizmet veriliyordu. Şu anda büfede olması daha iyi. Geçerken almamız daha pratik oluyor" diye konuştu.


Mersin Üniversitesi Elektrik Enerji Bölümü öğrencisi Ümit Müjdeci ise sabah kahvaltısı hazırlamak için vakit harcamadan sabahları çorbasını alıp dersine girdiğini belirterek, "Öğrenciler sabahları kahvaltı etmek için vakit bulamıyor. Geçerken ayaküstü çorba almak kolay oluyor. Hem tadı güzel hem belediye güzel bir çalışma sunmuş. Bu da öğrencilerin faydasına oluyor" dedi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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