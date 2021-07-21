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Büyükşehir Belediyesi mezbahanelerinde ilk gün 4 bin 279 kurban kesildi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi mezbahanelerinde ilk gün 4 bin 279 kurban kesildi

21.07.2021 10:44
Büyükşehir Belediyesi mezbahanelerinde ilk gün 4 bin 279 kurban kesildi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 31 kesim noktasında bayramın ilk günü toplam 4 bin 279 kurban kesildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 31 kesim noktasında bayramın ilk günü toplam 4 bin 279 kurban kesildi. Sabah saat 07.00'de başlayan kesimler 18.00'e kadar sürdü. Vatandaşlar, Büyükşehir'in hijyenik koşullarda ücretsiz sunduğu kurban kesim hizmetinden memnun kaldı. 23 mobil kesim ünitesi yalnızca bayramın ilk günü hizmet verirken, 8 mezbahada ise bayram boyu 07.00-19.00 saatleri arasında kurban kesimleri sürecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin yürüttüğü kurban kesim işlemleri bu Kurban Bayramında da yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesinin 31 kesim noktasını tercih eden vatandaşlar, kendilerine hijyenik koşullarda ücretsiz sunulan kesim hizmetinden yararlandı.

23 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbaha hizmet verdi

Kent merkezinde 7, Tarsus'ta 5, Erdemli'de 4, Silifke'de 2, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar ve Çamlıyayla'da da birer adet olmak üzere toplam 23 mobil kesim ünitesinin yanı sıra 8 mezbaha sabahın erken saatlerinde kesim işlemine hazır hale getirildi. Hijyenik koşullarda ücretsiz olarak sunulan kesim işlemi vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Büyükşehir Belediyesi, bayramın birinci günü 4 bin 119 küçükbaş ve 160 büyükbaş olmak üzere toplam 4 bin 279 adet kurban kesim işlemi gerçekleştirdi. Bayramın yalnızca ilk günü hizmet verilen 23 mobil kesim ünitesinde sabah 07.00'de başlayan kesim işlemi saat 18.00'de noktalandı. Bayram boyu Yakaköy, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar, Silifke ve Anamur'da hizmet verecek olan mezbahalardan Yakaköy Mezbahası, donanımlı yapısı ve sunduğu olanaklarla bu yıl da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"Şu anda mevcut 337 personelimiz hizmet veriyor"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Kurban Bayramı öncesi kesim noktalarındaki hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Birçok kentte göze hoş gelmeyen, çevreyi kirleten görüntüler oluyordu. Biz de bu görüntüleri asgariye indirmek amacıyla mobil kesim ünitelerimizi devreye soktuk. Şu anda Mersinimizin 23 noktasında mobil kesim ünitelerimiz devrede. Şu anda mevcut 337 personelimiz hizmet veriyor. Bunlar arasında veteriner hekim, gıda mühendisi, veteriner sağlık teknikeri, kasaplar, kasap yardımcılar, şoförler ve teknisyenler yer alıyor. Vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet vermek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak seferber olmuş durumdayız" dedi.

Sabah 07.00'de kesimlere başladıklarını da belirten Gökçek, "Mobil kesim ünitelerimiz bayramın sadece birinci günü hizmet veriyor. Sabit mezbahanelerimiz ise 3 gün daha vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.

"İçeriye girdikten sonra kesimi anında yapılıyor"

Veteriner Hizmetleri ve Mezbahaneler Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Cücük ise sabah saat 04.00 sularında Yakaköy Mezabahasında göreve başladıklarını belirterek, "Binamızın uzunluğu 20 metre. Hayvanı binanın öteki ucundan içeriye sokuyoruz. İçeriye girdikten sonra kesimi anında yapılıyor. Yüzülüyor ve veteriner hekimlerin önüne geliyor. Dışarıdaki veteriner hekim arkadaş dış bakım kontrolünü yapıyor. İç bakımda da kontrollerini bizler yapıyoruz. Eğer ciğerinde herhangi bir leke var ise duruma göre kanun çerçevesinde lekenin yarısını ya da tamamını alıyoruz. Eğer herhangi bir leke yoksa olduğu gibi vatandaşa veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurbanlıkların karışmaması için sistem kuruldu

"Kesim esnasında hayvanlar birbirine karışır mı" yönünde gelen sorulara yanıt vererek, kesim işlemini de anlatan Cücük, şunları söyledi:

"Başlangıçta kişinin ismini alıyoruz. Kendisine bir numara verdikten sonra numaranın aynısını hayvanın ayağına takıyoruz. Hayvan içeriye girip yüzülmeye başladıktan sonra o numarayla birlikte hayvanın yanında 4 poşet gidiyor. Başı konuyor, daha sonra derisi konuyor. İç organların muayenesini de yaptıktan sonra iç organları konuyor. Son aşamada dehlize attığımız işkembe kısmı aşağıda temizleniyor. Aşağıdaki işlemle yukarıdaki işlem aynı noktada buluşuyor. 4'üncü paketle birlikte gövdesini, başını, derisini ve iç organlarını vatandaşa teslim ediyoruz."

"Sağlıklı olduğunu anlamak için önce burun kısmına bakıyoruz"

Yakaköy Mezabahasında görevli Veteriner Hekim Şaban Kalkan ise hayvanların dış kontrollerini yaptıktan sonra kesim alanına aldıklarını belirtti. Büyükbaş bir hayvana muayene yaptığı sırada konuşan Kalkan, "Sağlıklı olduğunu anlamak için önce burun kısmına bakıyoruz. Hafif nemli olması gerekiyor. Gözleri parlak olması gerekiyor. Canlı ve diri olması gerekiyor. Bu hayvanın da herhangi bir aksaklığının olmadığını, yürürken sallanmadığını ve sağlıklı olduğunu görüyoruz" dedi.

"Arkadaşlar yardımcı oldular, içeriye aldılar, bağladılar"

Kesim için Yenişehir ilçesinden Yakaköy'e gelen vatandaşlardan Süleyman Çetin, hem hijyenik hem de ücretsiz olduğu için burayı tercih ettiğini kaydetti. Personel tarafından ilgiyle karşılandıklarını vurgulayan Çetin, "Getirdiğimiz anda arkadaşlar yardımcı oldular, içeriye aldılar, bağladılar. Kesimi yapıp bizlere teslim edecekler. Bu hizmetin kentin birçok yerinde olması iyi, çünkü insanların dışarıda kesmemesi, dışarının pislik içerisinde olmaması en güzelidir. Belediyemiz bu imkanları ücretsiz sağlamış. Yardımcı oldukları için Vahap Başkan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Herhangi bir ücretle karşılaşmıyoruz"

Küçükbaş hayvanının kesimi için Yakaköy'de bulunan vatandaşlardan Erdal Aslan ise hizmetten memnun kaldığını vurgulayarak, "Herhangi bir sorun yok. Geçiyorsun, veriyorsun hayvanını, vekaletini veriyorsun. Dini usullere göre kesimler yapılıyor. Biz de geliyoruz, oturuyoruz. Etimizi alıp gidiyoruz. Herhangi bir ücretle karşılaşmıyoruz. Sağ olsun personel de çok ilgili, alakadar. Hijyenik, temiz. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi mezbahanelerinde ilk gün 4 bin 279 kurban kesildi
Büyükşehir Belediyesi mezbahanelerinde ilk gün 4 bin 279 kurban kesildi
Büyükşehir Belediyesi mezbahanelerinde ilk gün 4 bin 279 kurban kesildi
Büyükşehir Belediyesi mezbahanelerinde ilk gün 4 bin 279 kurban kesildi
Büyükşehir Belediyesi mezbahanelerinde ilk gün 4 bin 279 kurban kesildi
Büyükşehir Belediyesi mezbahanelerinde ilk gün 4 bin 279 kurban kesildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir Belediyesi mezbahanelerinde ilk gün 4 bin 279 kurban kesildi - Son Dakika


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