Büyükşehir Belediyesi, Miryokefalon zaferini kültür yayınlarıyla kitaplaştırdı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, Miryokefalon zaferini kültür yayınlarıyla kitaplaştırdı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı'nın 844. yıldönümünde 'Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi' adlı kültür yayınını tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi, Miryokefalon zaferini kültür yayınlarıyla kitaplaştırdı, System.String[]

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı'nın 844. yıldönümünde 'Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi' adlı kültür yayınını tanıttı. AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarihi zaferin Çivril'de yaşandığının tartışmaya yer olmayacak şekilde bilimsel bir eserle ortaya konduğunu söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 17 Eylül 1176'da Çivril ilçesinde Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan'ın zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı'nın 844. yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında 'Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi' adlı kitabın tanıtımı için toplantı düzenledi. Çamlık Mesireliği'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yanı sıra Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Türk Ocağı Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ile kitabın editör ve yazarı olan akademisyenler katıldı. Toplantı öncesi Zeki Akakça ve Nafiz Tok tarafından hazırlanan 'Miryokefalon Savaşı'nın Yapıldığı Çivril Bölgesi'nde Türk İzleri, Savaş Bölgesi, Tarihi Kalıntılar ve Bugünkü Görüntüler" adlı serginin açılışı yapıldı. Miryokefalon Zaferi'ni anlatan sinevizyon gösterisinin ardından ise Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayını olarak basımı yapılan 156 sayfalık 'Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi' adlı kitap tanıtıldı.

'MİRYOKEFALON ZAFERİNİN ÇİVRİL'DE YAŞANDIĞINI TESPİT ETTİK'Kitabın yazarlarından olan ve toplantıda konuşan Prof. Dr. Yusuf Kılıç, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan'ın Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos'u yenmesinin ardından gelen Miryokefalon Zaferi'nin tarihsel geçmişini anlattı. Prof. Kılıç savaşın Çivril sınırları içerisinde gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini belirtti ve şunları söyledi:  "Bu tespitler ve bilgi birikiminden sonra arkadaşlarımla beraber sıra, bu durumu yazılı kaynak haline getirmek ve devlet büyüklerimiz ile ilgililere duyurmaya geldi. Şükür, Büyükşehir Belediyemizin büyük desteğiyle yaptığımız çalışmaları bir araya getirdik. Eserimiz ortaya çıktı. Önemli bir adım attık, elimizde bu savaşın bu topraklarda olduğuna dair sağlam delillerimiz var. Bunu hem Türk kamuoyuna hem de bilim alemine duyurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.'SAVAŞIN YAŞANDIĞI YER DENİZLİ'NİN ÇİVRİL İLÇESİDİR'Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar 171 eseri kültür yayını olarak kazandırdıklarını ifade ederek, "Miryokefalon Zaferi'nin 844. yıldönümünde bu özel eseri sizlerle buluşturuyoruz. Miryokefalon çok büyük bir zaferdir. Bu zafer Anadolu'da kaldığımızı perçinlemiş ve mühürlemiştir. Bize düşen bu emanete sahip çıkmaktır. Denizli'de haçlı seferi zihniyetinin 1176'nın öncesinde 1148 yılındaki Kazıkbeli Savaşı'nda da yaşanmış. Ecdadımız yine o haçlı seferini darmadağın etmiştir. Bugüne kadar ülkemize yönelik birçok saldırılar olmuştur. Yedi düvelin saldırdığı Kurtuluş Savaşı'nda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yine zafere ulaşılmıştır. Bugün yine ülkemiz üzerine saldırılar, hakkını elden alma gayretleri vardır, ancak bunlar beyhudedir" diye konuştu.Eserin gelecek nesillere ulaşacağına dikkati çeken Başkan Zolan, "Tarih yazılmıştır ve bu zafer kazanılmıştır. Kazanılan yer de bellidir ve akademisyenlerimiz birçok dayanaklarla bunu ortaya koymuştur. Savaşın yaşandığı yer Denizli'nin Çivril ilçesidir. Tarihi olduğu gibi kabul etmek, tarihe saygı göstermek gerekir. Ecdadımızın hatırasına sahip çıkmak anlamında araştırmaların yapılaması noktasında destek olduk. Hocalarımız gayret verdiler ve bu yayın ortaya çıktı" dedi.VALİ ATİK, 'ANADOLU'NUN TÜRK YURDU OLDUĞU TESCİLLENDİ'Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise,  bilimsel değeri olan, akademisyenlerin yoğun çalışması ile ortaya çıkan harika bir eser ortaya konduğunu belirterek, "Bu kitabın ortaya koyulması şehrimiz açısından çok önemlidir. Bu kitabı paylaştığımız zaman Miryokefalon Savaşı ülkemizde yaşayan herkes tarafından daha iyi anlaşılacaktır diye umut ediyorum. Bu sayede biz Türkiye olarak, devletimiz olarak neden bütün terör örgütlerinin ülkemize musallat edildiğini daha iyi anlayacağız. Biz bu topraklardan 1176 yılında koparılmaya, sökülmeye, atılmaya çalışıldık ama ecdadımız, atalarımız buna çok sert bir şekilde karşılık vererek Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu, bu topraklardan çıkarılıp atılamayacağını tescilledi. Bugün, 7 düvelin neden bir araya geldiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hasım ilan ettiğini daha iyi anlıyoruz" dedi.Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 'Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi' adlı eserin yazarları Prof. Dr. Yusuf Kılıç, Prof. Dr. Turgut Tok, Prof. Dr. Mithat Aydın, Prof. Dr. Hasan Kara, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Balık, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Başol, Öğr. Gör. Elvan Eser ve araştırmacı Münir Sayhan'a plaket takdim edildi.

2 bin adet basılan 'Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi' adlı kitap Belediye tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak.


Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Çivril, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi, Miryokefalon zaferini kültür yayınlarıyla kitaplaştırdı - Son Dakika

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