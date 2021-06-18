Üye Girişi
Büyükşehir Belediyesi, mültecilerin yaşamını kolaylaştıracak adımlar atıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, mültecilerin yaşamını kolaylaştıracak adımlar atıyor

18.06.2021 10:38
Büyükşehir Belediyesi, mültecilerin yaşamını kolaylaştıracak adımlar atıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin sığınmacıların günlük hayatını kolaylaştırmak ve kente uyum sağlamaları amacıyla IOM iş birliği ile açtığı Sosyal Uyum Merkezi'ni ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin sığınmacıların günlük hayatını kolaylaştırmak ve kente uyum sağlamaları amacıyla IOM iş birliği ile açtığı Sosyal Uyum Merkezi'ni ziyaret etti. Sosyal uyumun ve ilişkilerin önemini vurgulayan Seçer, "İnsanları birbirleriyle kaynaştıran, iletişim sağlayan en önemli araç dil. Yaşadıkları yeni yaşam alanlarındaki insanlarla iletişim kurmaları için ortak bir dil kullanmaları gerekiyor" dedi.

Başkan Seçer'e ziyaretinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Vekili Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdal Gökayaz eşlik etti. Uluslararası Göç Örgütü Saha Koordinatörü Hazal Takmaz'ın da katıldığı ziyarette Başkan Seçer, yaptığı incelemelerin ardından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'ne değinerek, mültecilerin sorunlarının çözümü doğrultusunda yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamalar yaptı.

Uluslararası Göç Örgütü ile yaptıkları çalışmaların değerli olduğunu, çalışmada ortaklaştıkları alanın kentin en büyük sorun alanlarının başında geldiğini belirten Seçer, Mersin'de geçici koruma statüsünde çok sayıda insan bulunduğunu söyledi. Seçer, "Bu bölgenin koşulları, şartları, gelenekleri, görenekleri, kültürleri bunun yanında onların yaşamını idame ettirecekleri başta iş alanları konusunda önemli zorluklar yaşıyorlar. Bir uyumsuzluk yaşadıkları çok net" dedi.

Mültecilerin sürekli bir merkez tarafından desteklenerek yaşamlarını belli bir süre idame ettirebileceklerine değinen Seçer, "Onun dışında bir şey yapamazsınız. Kısıtlıdır o süre. Bu insanların bir şekilde hayata uyumları gerekiyor. İş sahibi olmaları gerekiyor. Çok klasik bir tabir olacak ama balık vermekten çok, balık tutmalarını sağlamak; buradaki temel amaç o. Bir de insan nihayetinde bir sosyal varlık. İlişkilere ihtiyacı var. İnsanları birbirleriyle kaynaştıran, iletişim sağlayan en önemli araç dil. Yaşadıkları yeni yaşam alanlarındaki insanlarla iletişim kurmaları için ortak bir dil kullanmaları gerekiyor. Ortak bir düşünce içerisinde olmaları gerekiyor" diye konuştu.

Sığınmacılar için yardım almaları gereken konular olduğunu, bu konuların başında hukuk, sağlık, eğitim gibi önemli alanların geldiğini ifade eden Seçer, "Bunlara müdahale edebilecek kanallar açmak lazım. Ben burada yaşayan bir misafirim, sığınmacıyım, mülteciyim ne isem bir sorun yaşıyorum, hemen gidip ulaşabileceğim bir mekanizma olması lazım. Bütün bunlar düşünülerek bu çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Yerli nüfusumuzun yaklaşık olarak yüzde 25'i sığınmacı"

Mersin'de sığınmacı nüfusunun çok yüksek olduğunu da vurgulayan Seçer, kayıtların doğru rakamları ifade etmediğini, bir de kayıt dışı olanların bulunduğunu söyledi. Seçer, "Fiili olarak farklı, kağıt üzerinde farklı. Yerli nüfusumuzun yaklaşık olarak yüzde 25'i sığınmacı. Bu çok önemli, dikkatle incelenmesi gereken bir rakam. Düşünün Türkiye'nin mevcut barındırdığı sığınmacı sayısının kayıt üzerindeki yüzde 5'i ama resmi, gayriresmi de bakarsan Türkiye'de 4 milyon görünüyor ama orda da bir 8 milyonu bulduğunu düşünüyorum. Burada kayıt altındaki 230 bin kişi en son rakamlar. Ama baktığınız zaman 200 bin üzerine koymanız gerekiyor. Toplam kümülatif Türkiye'deki sığınmacılar içerisinde sadece Mersin'dekilerin oranı toplam sığınmacı sayısının nereden baksanız yüzde 5'ine denk geliyor. Bu çok önemli bir rakam. Bunun nedeni belli. 2011'deki Suriye'den gelen olumsuzluklarla başladı. Çünkü bizdeki sığınmacıların yoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Daha sonra Afganlar, Afrikalılar ya da diğer ülkelerden buraya sığınan insanlar var" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin yaşanan sorunların sorumlularını aramak yerine çözüm üretmesi ve çözüm ortakları bulması gerektiğini vurgulayan Seçer, "Ben her platformda bu çağrımı yapıyorum. Bir kez daha yenilemek istiyorum. Bunu siz de lütfen uluslararası platformlarda yaptığınız toplantılarda dile getirin. Yerel yönetimlerin bir başına bunu çözme şansı yok. Biz bu sorunların üstesinden gelmek için, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına konuşuyorum, bizim yönetim anlayışımız samimi ortaklaşma. 'El yordamıyla yapıyorlar' desinler diye değil, gerçekten bir sonuç alma amacındayız. Ben bir Belediye Başkanı olarak çok net görüyorum ki sığınmacıların ne kadar kalacağını şu an kestirmem mümkün değil ama ortada da dünya gerçekleri var. Dünya tarihine baktığınız zaman bu konulardaki deneyimlerden yararlanabilirsiniz ki karşınıza çıkacak tablo sizi ürkütebilir. Bunun önlemini almak lazım. Biz şu anda bunun önlemini alıyoruz. Bu gerçek ile yüzleşeceğiz, eninde sonunda biz bunu yok saysak da 'ama, fakat, lakin' desek de biz bu gerçekle karşılaşacağız. Bu gerçekle karşılaşmadan önce biz tedbir almak istiyoruz. Uluslararası Göç Örgütü ile çalışmalarımız değerli. Yine farklı ajanslarda farklı alanlarda iş birliklerimiz oluyor. Hem kentin yapısal sorunlarını çözmede hem de buradaki uyum merkezinde olduğu gibi" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü Saha Koordinatörü Hazal Takmaz, Başkan Seçer'e mülteci çocukların etkilendikleri hikayeleri anlattığı özel bir hediye sundu. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi, mültecilerin yaşamını kolaylaştıracak adımlar atıyor
Büyükşehir Belediyesi, mültecilerin yaşamını kolaylaştıracak adımlar atıyor

Uluslararası Göç Örgütü, Büyükşehir Belediyesi, Mülteci, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir Belediyesi, mültecilerin yaşamını kolaylaştıracak adımlar atıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti 11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek 11:41 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı 11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor 11:02 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor Bekçinin çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdiği anlara ilişkin görüntü, yürekleri ısıttı 10:34 Bekçinin çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdiği anlara ilişkin görüntü, yürekleri ısıttı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah 10:33 İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar 10:21 Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı 09:18 Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı

Son Dakika Haberleri
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir         
11:48
Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti         
11:41
Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi         
11:39
Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi         
11:03
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 11:53:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi, mültecilerin yaşamını kolaylaştıracak adımlar atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement