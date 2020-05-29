Büyükşehir Belediyesi, Mut çiftçilerine sulama borusu dağıtıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, Mut çiftçilerine sulama borusu dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla Mut ilçesinde çiftçilere sulama borusu dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, Mut çiftçilerine sulama borusu dağıtıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla Mut ilçesinde çiftçilere sulama borusu dağıttı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 16 kilometre sulama borusu dağıtılacak. Başkan Seçer, "Tarımsal üretimde, özellikle kayısı, zeytin, zeytinyağı, erik üretiminde Mut'un ünü Türkiye'yi aştı. Tüm dünyada, bu topraklarda üretilen bu ürünlerin kalitesi, lezzeti, aroması gayet iyi biliniyor" dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Tarım arazileri sulanıyor, topraklar bereketleniyor' sloganıyla Mut'ta çiftçilere tarımsal sulama konusunda destek veriyor. Bu kapsamda Mut'un 12 mahallesinde yaklaşık 15 bin 618 metre sulama borusu yardımı bu yıl içinde tamamlanacak. Böylece 10 bin dekar arazide randımanlı sulama yapılarak, tarımsal üretimin en üst seviyeye çıkarılması sağlanacak. Bölgenin kendine has mikro klima iklimine uygun olarak yetiştirilen erik, kayısı, incir, zeytin gibi sebze ve hububat üretiminden en üst seviyede verim alınabilmesine katkı sunulacak. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yaptığı boru yardımıyla il genelinde 5 bine yakın üreticiye ulaşacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından Mut ilçesinde düzenlenen sulama borusu dağıtımına katılarak, çiftçiler ile bir araya geldi. Karacaoğlan Çınaraltı Parkında düzenlenen törene, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.


"Mut'un tarımsal üretimde ünü Türkiye'yi aştı"


Başkan Seçer, dağıtımda yaptığı konuşmada, Mut'un ürettiği ürünlerin kalitesi ile Mersin ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, "Mut'un tarımsal üretimde, özellikle kayısı, zeytin, zeytinyağı, erik üretiminde ünü Türkiye'yi aştı. Tüm dünyada, bu topraklarda üretilen bu ürünlerin kalitesi, lezzeti, aroması gayet iyi biliniyor. Mutlu hemşehrilerimi tekrar tekrar kutluyorum" diye konuştu.


Mersin'in geleceği ve kalkınması için ilçe belediyeleri ve belediye başkanları ile uyumlu bir şekilde çalışmanın önemli olduğuna değinen Seçer, Mut Belediye Başkanı Volkan Seçer ile uyum içinde çalışarak Mut'a en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. Yoğun geçen bir yılın ardından, kaynakları etkinli ve verimli kullanarak hizmet yürütmeye devam edeceklerini kaydeden Seçer, "Mutlaka eksiklerimiz vardır. Atlattığımız bir yılın yoğun temposundan sonra çok daha süratle, zamanı da artık çok daha etkili kullanarak, elimizdeki imkanları, kaynakları en akılcı şekilde, en verimli şekilde kullanarak Mersin'in hak ettiği güzel şeyleri yerine getirmek için elimizden geleni değil, gereğini hep beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.


"Çuval çuval paranız olsun, deponuzda un yapacak buğdayınız yoksa yaşamınızı sürdüremezsiniz"


Seçer, pandemi sürecinde tarımın değerinin daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, "Sadece Mut için değil, Türkiye için tarım önemli. Türkiye'nin önemli bir nüfusu tarımdan geçiniyor. Çalışan her 4 yurttaşın biri tarımda çalışıyor. Direkt ya da dolaylı olarak Türkiye'de yaşayan her 3 insandan biri mutlaka tarımdan, bir köşesinden faydalanır. Her ne kadar Türkiye'nin cirosunda son yıllarda tarımın miktarı düştüyse de sadece tarıma ekonomik olarak bakmamak lazım. Çuval çuval paranız olsun, eğer deponuzda un yapacak buğdayınız yoksa yaşamınızı sürdüremezsiniz. Üretimin ne kadar değerli olduğu işte bu dönemde ortaya çıktı. Kimseye muhtaç olmamak için mutlaka tarımı yaşatacaksınız" dedi.


"Her yıl ihtiyaç dahilinde projeksiyonumuzda mutlaka Mut olacak"


Mut'un ürünlerinin katma değeri yüksek ürünler olduğunu belirten Seçer, Mersin genelinde olduğu gibi Mut'ta da imkanları en üst seviyede kullanarak üretime destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Seçer, "Suyu ulaştırdığınız her birim metrekare arazide daha kaliteli üretim alma şansınız vardır. Bir bölgede suyun ve su kapasitesinin yüksek olması önemlidir. Ama o suyun sulama alanlarına ulaştırılması en az onun kadar önemlidir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Mut'ta bu yıl dağıtacağımız 16 kilometreye yakın boru 10 bin dekar alanın sulamasına katkı sunacak. Yeterli değildir ama önemlidir. Toplamda Mut'ta 700 bin dönüm arazi var. Bunun yaklaşık 450 bin dönümü çok önemli. Meyve, sebze yani su gerektiren araziler. Görev yaptığımız her yıl ihtiyaç dahilinde projeksiyonumuzda mutlaka Mut olacak" diye konuştu.


"Bu borular birilerinin torpili ile değil, gerçekten proje yapılarak planlandı"


Dağıtılan sulama borularının proje ekibi tarafından ince elenip sık dokunarak, ihtiyaca göre belirlendiğini ifade eden Başkan Seçer, şunları söyledi:


"Bu borular birilerinin torpili ile değil, gerçekten proje yapılarak planlandı. Geçmiş dönemden gördük. Boru verilmiş, çok verimli kullanılmıyor. Yazıktır, günahtır. Bunları bedava almıyoruz. Sizin paranız. Milyonlarca lira bedel ödüyoruz. Hesapsız kitapsız, birileri istedi, birileri torpil araya soktu diye biz hiçbir kuruşu zayi edemeyiz."


Mut'ta tarıma verilen destekler sürecek


Tarımsal üretimde verdikleri desteklerin üretici tarafından ekonomik anlamda meyvelerinin alınmaya başladığını dile getiren Seçer, 2020 yılı içerisinde çiftçilere ekipman desteğinin süreceğinin müjdesini verdi. Seçer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:


"Mut ilçemize mayıs başında, Göksu ve Kurtsuyu'na tarımsal kalkınma kooperatiflerimiz vasıtasıyla erik boylama makinesi verdik. Geçtiğimiz günlerde Mersin merkezde Toroslar ilçesinden de bir kooperatife verilmişti. Son derece memnunlar. Paketlemede önemli bir katkı sunuyor. Umut ediyorum gelecek yıllar bunun sayısını artırırız. 2020 yılı içerisinde Çamlıca, Kemenli ve Aydınoğlu mahallelerimize bir adet 5 tonluk, 2 adet 3 tonluk süt soğutma tankı vereceğiz. Yine Mut'ta muhtelif mahallelerimize 6 bin 250 adet zeytin fidanı dağıtacağız. Elmapınar'ı, Dağpazar'ı mahallelerinde de 60 bin kantaron fidesini üreticilerimizle buluşturacağız."


"Mut'ta 2023'e kadar toplamda 40 milyon liralık bir altyapı yatırımımız olacak"


Seçer, Mut ilçesinde MESKİ'nin yapacağı çalışmaları da anlattı. Mut'un suyu cazibe ile aldığını ancak depoların halk sağlığına uygun olmadığını, yenilenmesi gerektiğini belirten Seçer, "Mut'un içme suyu isale hatları ve depolarından dolayı çok önemli sorunları var. En son bana gelen rakam 162 adet su deposunun bakımı, onarımı ve değiştirilmesi gerektiği yönünde. Aslında tamamının değişmesi lazım. Bugüne kadar bu konuya yeterli özen gösterilmemiş. Su temin ettiğimiz depolarımızın son derece hijyenik ve tertemiz olması lazım. İstediğimiz vasıflarda değil. Bazı bölgelerde içme suyu şebeke hatlarımız yenilenecek. Yine bir paket arıtma tesisi projemiz var. Mut'ta 2023'e kadar toplamda 40 milyon liralık bir altyapı yatırımımız olacak" dedi.


Mut'ta yapılacak organize sanayi bölgesinin öneminden söz eden Seçer, orayı da yatırım programına aldıklarını sözlerine ekledi.


"Büyükşehir Belediye Başkanımızın Mut ilçemize güzel hizmetlerde bulunacağını düşünüyoruz"


Mut Belediye Başkanı Şeker de Başkan Seçer'e sulama borusu desteği için teşekkür etti. Şeker, "Burada herkesin en büyük davası ekmek davası. Ekmek davasında da en önemli hizmetin tarıma destek olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri ziyaret etti. Mut ilçemize güzel hizmetlerde bulunacağını düşünüyoruz" dedi.


Başkan Seçer, Mut Toptancı Hali'ndeki esnafla da bir araya geldi


Seçer, Mut ziyaretinde, Mut Toptancı Halindeki esnafla da bir araya gelerek, sorunlarını dinledi ve ilçeye yeni bir hal tesisi kazandırılması için yapacakları çalışmaları paylaştı. Başkan Seçer, ayrıca mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinde bulunan soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi, Mut çiftçilerine sulama borusu dağıtıyor - Son Dakika

Son Dakika

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor         
18:22
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti         
18:21
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak         
18:00
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi         
17:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz         
17:25
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri         
17:19
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı         
17:17
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu         
17:08
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı 15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı         
17:07
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi         
17:01
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak         
16:57
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı         
16:49
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma         
16:43
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak         
16:39
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı         
16:31
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi         
16:29
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti         
16:24
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı         
16:06
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler         
16:05
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi         
15:47
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı         
15:40
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 18:35:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi, Mut çiftçilerine sulama borusu dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]