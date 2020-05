Büyükşehir Belediyesi, Mut çiftçilerine sulama borusu dağıtıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla Mut ilçesinde çiftçilere sulama borusu dağıttı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 16 kilometre sulama borusu dağıtılacak. Başkan Seçer, "Tarımsal üretimde, özellikle kayısı, zeytin, zeytinyağı, erik üretiminde Mut'un ünü Türkiye'yi aştı. Tüm dünyada, bu topraklarda üretilen bu ürünlerin kalitesi, lezzeti, aroması gayet iyi biliniyor" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Tarım arazileri sulanıyor, topraklar bereketleniyor' sloganıyla Mut'ta çiftçilere tarımsal sulama konusunda destek veriyor. Bu kapsamda Mut'un 12 mahallesinde yaklaşık 15 bin 618 metre sulama borusu yardımı bu yıl içinde tamamlanacak. Böylece 10 bin dekar arazide randımanlı sulama yapılarak, tarımsal üretimin en üst seviyeye çıkarılması sağlanacak. Bölgenin kendine has mikro klima iklimine uygun olarak yetiştirilen erik, kayısı, incir, zeytin gibi sebze ve hububat üretiminden en üst seviyede verim alınabilmesine katkı sunulacak. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yaptığı boru yardımıyla il genelinde 5 bine yakın üreticiye ulaşacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından Mut ilçesinde düzenlenen sulama borusu dağıtımına katılarak, çiftçiler ile bir araya geldi. Karacaoğlan Çınaraltı Parkında düzenlenen törene, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.



"Mut'un tarımsal üretimde ünü Türkiye'yi aştı"



Başkan Seçer, dağıtımda yaptığı konuşmada, Mut'un ürettiği ürünlerin kalitesi ile Mersin ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, "Mut'un tarımsal üretimde, özellikle kayısı, zeytin, zeytinyağı, erik üretiminde ünü Türkiye'yi aştı. Tüm dünyada, bu topraklarda üretilen bu ürünlerin kalitesi, lezzeti, aroması gayet iyi biliniyor. Mutlu hemşehrilerimi tekrar tekrar kutluyorum" diye konuştu.



Mersin'in geleceği ve kalkınması için ilçe belediyeleri ve belediye başkanları ile uyumlu bir şekilde çalışmanın önemli olduğuna değinen Seçer, Mut Belediye Başkanı Volkan Seçer ile uyum içinde çalışarak Mut'a en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. Yoğun geçen bir yılın ardından, kaynakları etkinli ve verimli kullanarak hizmet yürütmeye devam edeceklerini kaydeden Seçer, "Mutlaka eksiklerimiz vardır. Atlattığımız bir yılın yoğun temposundan sonra çok daha süratle, zamanı da artık çok daha etkili kullanarak, elimizdeki imkanları, kaynakları en akılcı şekilde, en verimli şekilde kullanarak Mersin'in hak ettiği güzel şeyleri yerine getirmek için elimizden geleni değil, gereğini hep beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.



"Çuval çuval paranız olsun, deponuzda un yapacak buğdayınız yoksa yaşamınızı sürdüremezsiniz"



Seçer, pandemi sürecinde tarımın değerinin daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, "Sadece Mut için değil, Türkiye için tarım önemli. Türkiye'nin önemli bir nüfusu tarımdan geçiniyor. Çalışan her 4 yurttaşın biri tarımda çalışıyor. Direkt ya da dolaylı olarak Türkiye'de yaşayan her 3 insandan biri mutlaka tarımdan, bir köşesinden faydalanır. Her ne kadar Türkiye'nin cirosunda son yıllarda tarımın miktarı düştüyse de sadece tarıma ekonomik olarak bakmamak lazım. Çuval çuval paranız olsun, eğer deponuzda un yapacak buğdayınız yoksa yaşamınızı sürdüremezsiniz. Üretimin ne kadar değerli olduğu işte bu dönemde ortaya çıktı. Kimseye muhtaç olmamak için mutlaka tarımı yaşatacaksınız" dedi.



"Her yıl ihtiyaç dahilinde projeksiyonumuzda mutlaka Mut olacak"



Mut'un ürünlerinin katma değeri yüksek ürünler olduğunu belirten Seçer, Mersin genelinde olduğu gibi Mut'ta da imkanları en üst seviyede kullanarak üretime destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Seçer, "Suyu ulaştırdığınız her birim metrekare arazide daha kaliteli üretim alma şansınız vardır. Bir bölgede suyun ve su kapasitesinin yüksek olması önemlidir. Ama o suyun sulama alanlarına ulaştırılması en az onun kadar önemlidir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Mut'ta bu yıl dağıtacağımız 16 kilometreye yakın boru 10 bin dekar alanın sulamasına katkı sunacak. Yeterli değildir ama önemlidir. Toplamda Mut'ta 700 bin dönüm arazi var. Bunun yaklaşık 450 bin dönümü çok önemli. Meyve, sebze yani su gerektiren araziler. Görev yaptığımız her yıl ihtiyaç dahilinde projeksiyonumuzda mutlaka Mut olacak" diye konuştu.



"Bu borular birilerinin torpili ile değil, gerçekten proje yapılarak planlandı"



Dağıtılan sulama borularının proje ekibi tarafından ince elenip sık dokunarak, ihtiyaca göre belirlendiğini ifade eden Başkan Seçer, şunları söyledi:



"Bu borular birilerinin torpili ile değil, gerçekten proje yapılarak planlandı. Geçmiş dönemden gördük. Boru verilmiş, çok verimli kullanılmıyor. Yazıktır, günahtır. Bunları bedava almıyoruz. Sizin paranız. Milyonlarca lira bedel ödüyoruz. Hesapsız kitapsız, birileri istedi, birileri torpil araya soktu diye biz hiçbir kuruşu zayi edemeyiz."



Mut'ta tarıma verilen destekler sürecek



Tarımsal üretimde verdikleri desteklerin üretici tarafından ekonomik anlamda meyvelerinin alınmaya başladığını dile getiren Seçer, 2020 yılı içerisinde çiftçilere ekipman desteğinin süreceğinin müjdesini verdi. Seçer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Mut ilçemize mayıs başında, Göksu ve Kurtsuyu'na tarımsal kalkınma kooperatiflerimiz vasıtasıyla erik boylama makinesi verdik. Geçtiğimiz günlerde Mersin merkezde Toroslar ilçesinden de bir kooperatife verilmişti. Son derece memnunlar. Paketlemede önemli bir katkı sunuyor. Umut ediyorum gelecek yıllar bunun sayısını artırırız. 2020 yılı içerisinde Çamlıca, Kemenli ve Aydınoğlu mahallelerimize bir adet 5 tonluk, 2 adet 3 tonluk süt soğutma tankı vereceğiz. Yine Mut'ta muhtelif mahallelerimize 6 bin 250 adet zeytin fidanı dağıtacağız. Elmapınar'ı, Dağpazar'ı mahallelerinde de 60 bin kantaron fidesini üreticilerimizle buluşturacağız."



"Mut'ta 2023'e kadar toplamda 40 milyon liralık bir altyapı yatırımımız olacak"



Seçer, Mut ilçesinde MESKİ'nin yapacağı çalışmaları da anlattı. Mut'un suyu cazibe ile aldığını ancak depoların halk sağlığına uygun olmadığını, yenilenmesi gerektiğini belirten Seçer, "Mut'un içme suyu isale hatları ve depolarından dolayı çok önemli sorunları var. En son bana gelen rakam 162 adet su deposunun bakımı, onarımı ve değiştirilmesi gerektiği yönünde. Aslında tamamının değişmesi lazım. Bugüne kadar bu konuya yeterli özen gösterilmemiş. Su temin ettiğimiz depolarımızın son derece hijyenik ve tertemiz olması lazım. İstediğimiz vasıflarda değil. Bazı bölgelerde içme suyu şebeke hatlarımız yenilenecek. Yine bir paket arıtma tesisi projemiz var. Mut'ta 2023'e kadar toplamda 40 milyon liralık bir altyapı yatırımımız olacak" dedi.



Mut'ta yapılacak organize sanayi bölgesinin öneminden söz eden Seçer, orayı da yatırım programına aldıklarını sözlerine ekledi.



"Büyükşehir Belediye Başkanımızın Mut ilçemize güzel hizmetlerde bulunacağını düşünüyoruz"



Mut Belediye Başkanı Şeker de Başkan Seçer'e sulama borusu desteği için teşekkür etti. Şeker, "Burada herkesin en büyük davası ekmek davası. Ekmek davasında da en önemli hizmetin tarıma destek olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri ziyaret etti. Mut ilçemize güzel hizmetlerde bulunacağını düşünüyoruz" dedi.



Başkan Seçer, Mut Toptancı Hali'ndeki esnafla da bir araya geldi



Seçer, Mut ziyaretinde, Mut Toptancı Halindeki esnafla da bir araya gelerek, sorunlarını dinledi ve ilçeye yeni bir hal tesisi kazandırılması için yapacakları çalışmaları paylaştı. Başkan Seçer, ayrıca mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinde bulunan soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu. - MERSİN