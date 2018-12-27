Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi'nde Hizmet İçi Eğitim Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nde Hizmet İçi Eğitim Devam Ediyor

46 dakika önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında "ADR Genel Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nde Hizmet İçi Eğitim Devam Ediyor, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında "ADR Genel Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünce organize edilen eğitim, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ile görevlendirilmiş olan personele yönelik düzenlenen eğitimde, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Derya Gani, katılımcılara konu hakkında detaylı bir şekilde bilgiler verdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:40 Kaynak: İHA

Avrupa, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı! Bakanlık Harekete Geçti! Kağıt Toplayıcıları Artık Üniforma Giyerek Çalışacak

Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Kabul Edilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:26:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi'nde Hizmet İçi Eğitim Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]