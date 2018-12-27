Büyükşehir Belediyesi'nde Hizmet İçi Eğitim Devam Ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında "ADR Genel Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında "ADR Genel Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.



İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünce organize edilen eğitim, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ile görevlendirilmiş olan personele yönelik düzenlenen eğitimde, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Derya Gani, katılımcılara konu hakkında detaylı bir şekilde bilgiler verdi. - TEKİRDAĞ

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