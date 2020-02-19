Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a gıda yardımı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a gıda yardımı

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırladığı ve içinde 10 çeşit gıdanın bulunduğu kolileri Elazığ'a göndermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a gıda yardımı, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırladığı ve içinde 10 çeşit gıdanın bulunduğu kolileri Elazığ'a göndermeye devam ediyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından başlattığı gıda yardımlarını Elazığ'a göndermeye sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hazırladığı ve içinde 10 çeşit gıdanın bulunduğu kolilerini Elazığ'a gönderdi. Depremin yaşandığı andan itibaren Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen ve çadır kentlerde kalan vatandaşlara içinde kuru fasulye, un, arpa şehriye, mercimek, nohut, bulgur, pirinç, ayçiçek yağı, şeker, salça ve makarna bulunan gıda kolilerini ulaştırmak üzere tırlara yüklenerek gönderildi. Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:49 Kaynak: İHA
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