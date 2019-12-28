Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan personeline vefa yemeği - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan personeline vefa yemeği

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan ve 2019 yılı içerisinde emekliye ayrılan 61 personel için 'vefa' yemeği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan personeline vefa yemeği, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan ve 2019 yılı içerisinde emekliye ayrılan 61 personel için 'vefa' yemeği düzenlendi.


EYOF Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Genel Sekreter Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yanık ve Süleyman Gün ile TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından emekli personele yönelik ilk kez bu tür bir organizasyon düzenlenirken, gecede zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak emekliye ayrılan tüm çalışanlar için aynı geleneği sürdüreceklerini söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, emekliye ayrılan 61 personel ve aileleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Genelde bu tür organizasyonlar için 'veda' yemeği deniliyor ama ben daha çok 'vefa' yemeği olarak değerlendiriyorum. Sizler çok uzun yıllar bu şehre hizmet ettiniz ve büyük bir bölümünüz de inşallah emekliliğinizi Trabzon'da geçireceksiniz. O bakımdan sizlere veda etmiyoruz. Çünkü bundan sonra da caddelerde, sokaklarda, iyi ve kötü günlerde sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Çalışanların mensubu olmaktan gurur duyduğu bir belediye yapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Zorluoğlu "Göreve başladığım günden itibaren tüm çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar başlattık. Memur personel için sosyal denge tazminatını yüzde yüz oranında hayata geçirdik. Yine bilhassa şirketlerde çalışan işçi personelimizi zam noktasında memnun edecek adımlar attık. Sözleşmeden doğan farklarını da geciktirmeden, şartlarımızı zorlayarak ödedik. Memnun kaldıklarını da geri dönüşlerinden anlıyoruz. Personelimiz mutlu olursa Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında işlerin yolunda gideceği inancına sahibiz" dedi.


Gecenin sonunda emekli olan 61 personele tek tek teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, onlara hizmetleri anısına plaket takdim etti. Organizasyon, emekli personel ve Başkan Zorluoğlu'nun hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - TRABZON

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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