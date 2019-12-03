Büyükşehir Belediyesi'nden engelli bireyler için sinema etkinliği

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şehir merkezi ile kırsal mahallelerdeki engelli bireyler için sinema etkinliği düzenledi.



Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şehir merkezi ile kırsal mahallelerde oturan engelli bireyler, evlerinden alınarak sinemaya getirildi. Çocuklar, daha önce kendilerine ayrılan sinema salonlarına geçerek film izleme keyfini yaşadı. Film devam ederken çocuklara özel ikramlarda bulunuldu. Sinemada film izleme keyfi yaşayan çocuklara daha sonra öğle yemeği ikram edildi. Alışveriş merkezinin çocuk oyun alanında gönüllerince eğlenen çocuklar, böyle bir günde kendilerine bu güzel programı düzenleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etti.



Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Yıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık olduğunu belirtti. Engellilik durumunun kısıtlamalardan meydana geldiğine dikkat çeken Yıldız, "Engellilik bireyin yetersizliği ya da farklılığından dolayı değil sosyal hayattaki kısıtlayıcı, damgalayıcı, alaycı, ön yargılı ve dolayısı engelleyici tutum ve davranışlar sonucu ortaya çıkan bir durumdur" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif rol almaları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Yavuz, şunları dile getirdi:



"Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, sosyal hayatta engelli bireylerin maruz kaldıkları sosyal dışlanma ve ayrımcılık gibi her türlü olumsuzluklara karşı farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek için çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bugünkü etkinliğimiz bu kapsamda olup engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif rol almaları ve erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaları üretmek amacındayız" - MARDİN