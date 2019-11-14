Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi'nden Eshab-ı Kehf'te temizlik çalışması
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'nden Eshab-ı Kehf'te temizlik çalışması - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden Eshab-ı Kehf'te temizlik çalışması

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'un en büyük ikinci mezarlığı olan ve dini açıdan kutsal kabul edilen Eshab-ı Kehf dağı eteklerindeki mezarlık alanında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden Eshab-ı Kehf'te temizlik çalışması, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'un en büyük ikinci mezarlığı olan ve dini açıdan kutsal kabul edilen Eshab-ı Kehf dağı eteklerindeki mezarlık alanında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşlerine bağlı ekipler, kentin en büyük ikinci mezarlığı olan ve dini açıdan kutsal kabul edilen Eshab-ı Kehf dağı eteklerindeki mezarlık alanında kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Oldukça geniş alana yayılan ve dik yamaçları bulunan Eshab-ı Kehf mezarlığına çevre mahallelerin yanı sıra Tarsus merkez veya şehir dışından da cenaze getirilerek defin yapılıyor.


Kabir çevreleri çöplerden arındırılıyor


Kabirlerin üzerindeki yabani otları ve düşen ağaç dallarını temizleyen ekipler, evsel atık veya inşaat malzemesi olarak bırakılan atıkları da toplayarak kamyonlarla taşıdı. Ekiplerin temizlik çalışmalarının yanı sıra dikkat çeken diğer bir konu da kabirlerin arasından çıkan şişeler oldu. İki bölümden oluşan Eshab-ı Kehf mezarlığını bölen ana yol üzerinde de çalışma yürüten ekipler, iş makinaları aracılığıyla da yabani otları biçti.


Güney kabristanına kapsamlı bakım


Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri ekipleri, yaşama gözlerini yummuş yüzlerce merhum veya merhumenin ebedi istiratgahı olan Tarsus Yeşil Mahalle sınırları içerisindeki güney kabristanında da kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mezarlığın genişleme alanında hafriyat çalışması yapan ekipler, söz konusu alanın ağaçlandırılması için de altyapı hazırlığı yaptı. Mezarlığın yıpranan ve büyük bölümü çatlayan ihata duvarında, sıva ve ardından boyama çalışması yapan ekipler, geçmiş dönemlerde tehlike oluşturan ağaçların dallarını da budarken, yıpranan bordür taşları sökülüp yenisi takıldı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor Eski İngiliz istihbarat subayının ölümünde intihar ihtimali güçleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:26:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi'nden Eshab-ı Kehf'te temizlik çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]