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Büyükşehir Belediyesi'nden Gebiz Camii'ne bakım

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Gebiz Mahallesi'nde bulunan Gebiz Merkez Camii'nin bakım, onarım, tadilatını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden Gebiz Camii'ne bakım, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Gebiz Mahallesi'nde bulunan Gebiz Merkez Camii'nin bakım, onarım, tadilatını gerçekleştirdi. Çalışmaların son aşamasında caminin dış cephe boyası yapıldı.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Başkan Böcek, 30 Mart yerel seçimleri öncesinde gerçekleştirdiği Serik ziyareti kapsamında muhtar ve vatandaşlara verdiği Gebiz Merkez Cami'nin bakımıyla ilgili sözünü tuttu. "Camiler bizim için çok önem arz etmektedir" diyerek yıllardır bakımsız olan caminin boyanacağı sözünü veren Başkan Böcek bununla da kalmadı caminin tüm eksiklerinin


giderilmesi ve bakımının yapılması talimatını verdi. Caminin kubbelerinden şadırvanına kadar tüm eksiklerini gideren, bakım ve onarım yapan ekipler caminin dış cephesini de boyadı. Çalışmaların ardından pırıl pırıl bir görünüme kavuşan caminin bu hali vatandaşın takdirini kazandı. Başkan Böcek'in verdiği sözü yerine getirmesinden mutluluk duyan mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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