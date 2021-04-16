Büyükşehir Belediyesi'nden "Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi" projesi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında, Hayvanat Bahçesi yanında yer alan 15 dönümlük alan ve içindeki bina Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezine dönüştürülecek.

İhalesi yapılan projede sözleşmenin imzalanmasının ardından alanda ve binada çalışmalar başlayacak.

Gençlik kampında farklı yaş gruplarına yönelik doğayla iç içe bulunan kampta, sosyal, sportif ve eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

15 dönümlük alanda faaliyete geçecek olan kamp ve eğitim merkezinde, 60 yatak kapasiteli konaklama bölümleri, yemekhane, atölye, spor ve dış mekan öğrenme alanları, havuz ve tırmanma duvarı gibi alanlar yer alıyor.

Kamp ve Eğitim Merkezinde dans, müzik, seramik, sinema gibi sanat atölyeleri, basketbol, voleybol, tenis, tırmanma, doğa yürüyüşü gibi spor aktiviteleri ve doğal ve tarihi alanlara geziler ve çeşitli tematik eğitimler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Türker Özay, çocuk ve gençlik kampını hayata geçirdiklerini kaydetti.

İlçelerde ve kırsal mahallelerde sosyoekonomik durumu zayıf ailelerin, tatil yapma imkanı bulamayan çocuklarına bir hafta tatil yaptıracaklarını belirten Özay, "Çocuk ve gençleri burada spor ve sosyal projelerle buluşturup, doğada hoşça vakit geçirmelerini sağlayacağız. Tamamen ücretsiz olacak." ifadesini kullandı..