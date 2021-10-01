Üye Girişi
Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

01.10.2021 09:20

Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvan üreticilerine destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

BALIKESİR - Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvan üreticilerine destek olmaya devam ediyor.

Parazitleri önlemek, üretim kalitesini arttırmak adına küçükbaş yıkama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Sındırgı Belediyesi ve mahalle muhtarları işbirliği ile talepler doğrultusunda Sındırgı'da bine yakın küçükbaş yıkama işlemi gerçekleştirildi. Hafta boyunca işlemlerin devam edeceği belirtildi. İlk olarak Büyükdağdere ve Küçükdağdere mahallelerinde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile bit pire kene ve parazit için etkili ilaçlama gerçekleştiriliyor. Bu ilaçlama sayesinde hayvanların daha sağlıklı olması için ve sürünün gelişimi ve verimli çoğalması sağlanıyor.

Büyükdağdere köyü sakini Mehmet Kaynak, "Belediyenin gönderdiği ekipmanla koyunlarımızı ilaçladık. Kendilerine teşekkür ederim. 200 kadar koyunumuzu ilaçladık" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Blediye yetkilisi Veteriner Arif Çakır, "Yaptığımız bir projede koyunların ilaçlamasını yapıyoruz. Bu sayede koyunlarımızı dış parazitlere karşı ilaçlayarak Zoonoz hastalıkları engelliyoruz. Bu sayede sürülerimizin kalitesini artırarak verimini artırıyoruz. Hem vatandaşlarımızı hem köylülerimize, üreticilerimize ekonomik katkıda bulunuyoruz. İlaçlamamıza Sındırgı Belediyesindeki arkadaşlarla beraber devam ediyoruz. Bu hafta boyunca Sındırgı'dayız. Şu ana kadar 4 sürü ilaçladık. Toplam bugün de dahil olmak üzere 400 baş hayvanı ilaçlamış bulunmaktayız. Dış paraziter etkenlerin sürülerden arındırılarak, sürüdeki ekonomik kayıpların, verim kayıplarının engellenmesini amaçlamaktayız" dedi.

İlaçlama çalışmaları hakkında açıklama yapan Başkan Ekrem Yavaş, "Balıkesir kuzusu tescilli. Sındırgı, Balıkesir kuzusunun en fazla olduğu yerlerden birisi. Bizler özellikle 2014'lü yıllarda yaptığımız projelerle koç projesi yaparak burada koyun varlığını artırmayı planladık. Büyükşehir ile yaptığımız bir protokol dahilinde Kırsal Hizmetler Dairesi ile birlikte koyunlarımızın hijyen ve özellikle parazitler ile karşı mücadelesi konusunda, hem de yünlerinin daha sıhhatli olabilmesi maksadıyla, koyun yıkama makinesini ilçemize getirdik. Muhtarlarımızın bu konuda taleplerini alıyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği
Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği
Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği
Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Feci kaza 21 yaşındaki genci canından etti! 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü 09:07 Feci kaza 21 yaşındaki genci canından etti! 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler 09:03 Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler Erdoğan'ın 08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler
Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı 07:57 Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı 07:36 Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı Özrü kabahatinden büyük! Cicaldau'nun pozisyonunu bozan hakemden tuhaf savunma: Şanssızlık 01:12 Özrü kabahatinden büyük! Cicaldau'nun pozisyonunu bozan hakemden tuhaf savunma: Şanssızlık
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli 22:47 Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır 20:33 Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır

Son Dakika Haberleri
09:07 Feci kaza 21 yaşındaki genci canından etti! 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü
09:04 Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak
09:02 Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler
08:47 "Balığa gidiyorum" diyerek evden çıkan adam, bir daha dönmedi! 3 gündür aranıyor
08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler
08:37 Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak
07:56 Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı
07:46 Fenomen dizi Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken izledi
07:36 Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı
07:24 Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum
Sıralamada yine geriledik! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal Sıralamada yine geriledik! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal         
09:20
Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak         
09:04
Dünya medyasının gündemine girmişti! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez konuştu Dünya medyasının gündemine girmişti! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez konuştu         
08:48
Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak         
08:38
Fenomen dizi Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken izledi Fenomen dizi Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken izledi         
07:47
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı         
20:23
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 09:26:19. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticilerine ilaçlama desteği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement