Büyükşehir Belediyesi'nden iki istasyona iki üstgeçit - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'nden iki istasyona iki üstgeçit - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden iki istasyona iki üstgeçit

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Okullar bölgesi ve Kongre Merkezi Akçaray Tramvay duraklarından Sekapark Bölgesi ve Kocaeli Kongre Merkezi arasında ulaşımın sağlanması adına 2 adet yaya üstgeçit inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden iki istasyona iki üstgeçit, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Okullar bölgesi ve Kongre Merkezi Akçaray Tramvay duraklarından Sekapark Bölgesi ve Kocaeli Kongre Merkezi arasında ulaşımın sağlanması adına 2 adet yaya üstgeçit inşa edecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Okullar bölgesi ve Kongre Merkezi Akçaray Tramvay duraklarından Sekapark Bölgesi ve Kocaeli Kongre Merkezi'ne güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmaları için iki adet yaya üstgeçit çalışmalarının tamamlanan projelerini yerinde inceledi. Başkan Büyükakın ayrıca, atıl durumda olan eski Mannesman Fabrikası'nın idari binasının tadilat işlemlerini de denetledi. Zabıta Dairesi ile Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlıkları'nın bu alana taşınacağını söyleyen Başkan Büyükakın, "Kocaeli halkına daha hızlı ve daha verimli bir hizmet verilmesi için çalışıyoruz" dedi.


Yürütülen projelerin detaylı bilgilerini alan Başkan Büyükakın, kent genelinde yapılan çalışmaları Mutlu Şehir yaklaşımıyla yürüttüklerini dile getirdi. Okullar ile Kongre Merkezi yaya üstgeçitleri ile lokal ve bölgesel olarak vatandaşların Akçaray ile SEKA Park'a erişimlerinin de sağlanacağını söyleyen Başkan Büyükakın, "Sekapark alanına araçla gelişleri azaltarak trafik yoğunluğunu ve emisyon salım oranlarının da azaltılmasını da hedefliyoruz. Bu kapsamda proje çalışmalarımızı ekibimizle birlikte değerlendirdik. Halkımızın yaşamına değer katacak ve kolaylaştıracak projelerimizle hizmet üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.


Atıl durumda olan Mannesman fabrikasının eski idari binasının son durumunu da yerinde inceleyen Büyükakın, tadilat işlemlerinden sonra Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlıkları Kocaeli halkına daha hızlı ve daha verimli bir hizmet vermeleri için buraya taşınacağını söyledi. Başkan Büyükakın, tramvay ve lastik tekerlekli ulaşım alternatiflerinin bulunduğu alana hizmet binalarının taşınmasıyla halkın yoğun hizmet aldığı işlemler için daha erişilebilir hale geleceğini de özellikle vurguladı. Proje detaylarının konuşulmasının ardından teknik inceleme sona erdi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:23 Kaynak: İHA
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