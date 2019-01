Büyükşehir Belediyesi'nden İnsana Dokunan Projeler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerle insana dokunmayı bildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerle insana dokunmayı bildi. Bu bağlamda açılan Gaziantep Sanat Merkezi, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, Alzaymır Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Güvenevler Eğitim ve Sanat Merkezi, her yaştan insanın kendisini buldu. Büyükşehir, Türkiye'ye model olan projelerle sosyal belediyecilik anlayışına yeni bir soluk getirmeyi başardı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması amacıyla hayata geçirdiği en önemli projelerden olan Gaziantep Sanat Merkezi, 7'den 70'e herkesin yararlanabildiği bir kültür sanat merkezi oldu. On binlerce çocuğa eğitim veren, onlarca sergiye ev sahipliği eden merkez, kentin kültür-sanat kalbinin attığı bir alana dönüştü.



Kültürel etkinliklerin tanıtımı ve koordinasyonun sağlandığı Sanat Merkezi'nde, Kent Arşivi, Sanat Merkezi Kütüphanesi, Sanat Galerileri, Kafe ve Restoran, Çocuk Sanat Merkezi, Dijital Kütüphane, Çok Amaçlı Salonlar ve yapının kendini anlattığı mekanlar bulundu.



Cumhuriyet Dönemi mimarisini en iyi biçimde yansıtan binalardan biri olan Adliye Binası'nın 2015 yılında restorasyonu aslına uygun olarak yapılan restorasyon programı içerisinde Gaziantep Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlısı Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezi"nde tedavi gören gençleri ve "Kadın Sığınma Evi"ndeki kadın misafirleri, sosyal hayatla barıştırma ve meslek edindirme amacıyla projeye dahil edilerek 12 kadın ve 16 genç eğitim alarak meslek sahibi oldu ve sigortalı olarak bu projede yer aldı. Yapımı, hikayesi, proje ve tasarım uygulamasıyla doğaya saygılı geçmişin izlerini geleceğe sanatla anlatan, Gaziantep Sanat Merkezi kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekerek turizme büyük bir destek veriyor.



KETEM Türkiye'ye örnek oldu



"Kadın Dostu Kent" unvanına sahip olan Gazi şehir, kadın sağlığı alanında bölgede ve Türkiye genelinde örnek oldu.



Büyükşehir Belediyesi Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile kentte yaşayan 15-69 yaş aralığında bulunan kadınların, kadın sağlığı açısından gerek tarama, teşhis, gerekse de tedavi olanaklarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. KETEM Mayıs 2015 - Kasım 2018 tarihleri arasındaki çalışmalar sonucunda toplamda, 58 bin 604 tarama işlemi yapıldı. Bu tarama işlemlerine ek olarak 25 bin 319 kişi, Halk Sağlığı Eğitimi'nden faydalandı, 11 bin 700 kişinin merkeze ulaşabilmeleri amacıyla taşıma işlemi yürütüldü. Mobil Mamografi Tarama Aracı'yla 33 köy ve 43 mahalle gezildi, 9 bin 882 tarama işlemine tabi tutuldu. 7 bin 677 kadın, bu uygulama sayesinde Halk Sağlığı Eğitimi'nden yararlandı. 2 binden fazla vatandaşın kanser olduğu tespit edildi, bir üst merkeze sevki sağlandı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı'nın verilerine göre; Gaziantep, KETEM tarama sayılarına göre sıralamada ilk 10'da yer almaz iken sosyal belediyecilik alanında yapılan iyileştirme çalışmaları neticesinde şu anda Türkiye 4'üncüsü olarak sıralamada yer aldı.



Alzaymır hastaları ve yakınları buluşma merkezi



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın işbirliğinde hayata geçirilen "Moral Evi Projesi" kapsamında yaptırılan Alzaymır Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi açıldı. Türkiye'de, yerel yönetimler düzeyinde bir ilke daha imza atan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açmış oldu.



Farkındalık oluşturduk



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Alzaymır hastalarının kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak gündüz yaşam merkezi kurulduğunu belirtti.



Şahin, "İl genelinde yaşayan alzaymır hastalarının sosyal yaşama katılmasını amaçlıyoruz. Dezavantajlı grupları toplumun bir parçası olarak gören anlayışı, çalışmalarımıza yansıtıyoruz. 'Engelsiz Bir Gaziantep İçin' Türkiye'de ilk kez Engelliler Daire Başkanlığını kurarak, engellilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza attık. Bu kapsamda Gaziantep'te yaşayan alzaymır hastalarına el uzattık, 'Moral Evi Projesi'yle farkındalık oluşturduk" dedi.



Derdimiz insanı yaşatmak



"'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın insanı yücelt ki devlet yücelsin' diyen insanı merkeze alan bir anlayışı uygulamaya başladık" diyen Şahin, "Bu anlamda yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç kim varsa devletin şefkatli yüzünü, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde göstermeye çalıştık. Derdimiz insanı yaşatmak. Eşrefi mahlukat olarak doğan herkes yaşamın en iyisine layıktır. Büyükşehir olarak, 'Hoş Geldin Minik Hemşehrim Projesi'yle yeni doğan 3 bin 400 bebeğe dokunduk, onların yanında olduk. Çocuk kütüphanesiyle uygulamalı olarak çocuklara hayatı öğretiyoruz, Uslu ailesi bu anlamda bizlere örnektir. Hayat kitaplarla öğrenilmiyor, yaşamak lazım, yaşatmak lazım, hissetmek lazım. Büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz. Anası babası yaşlanırken 'of' bile demeyeni öneren bir medeniyetten geliyoruz. O kadar önemli ki yaşlı duası. Ana, baba duası bizim yolumuzu aydınlatıyor. Buna inanmazsak, bunu yaşayamazsak, bunu başaramayız. 'Veren el, alan elden üstün' diyor medeniyetimiz, aynı Uslu ailesi gibi. Bu bakımdan bu şehir çok zengin. İnancımıza göre topraktan geldik toprağa gideceğiz. Başımıza kara toprağı döktükleri zaman iki şey kalıyor; hayırlı evlat ve yaşarken yaptığın iyilikler. Bu öğreniliyor öğretiliyor. Birileri öldürüyor, biz yaşatıyoruz. Her yaşın, bir güzelliği var. Gözlerin altındaki kırışıklıklar, saçlardaki beyazlar, insana büyük bir bilgelik, tecrübe ve hayat veriyor. Bilge insan, bir binanın çatı katından hayata bakar, onların baktığı yer bizim için çok kıymetli" şeklinde konuştu.



Yeni bir dönem başlayacak



Şahin, "Engelsiz yaşam, engelsiz kent kurmak çok kıymetli artık yeni bir dönem var. Uzmanlaşma ve ihtisaslaşma. Hastalıkta uzmanlaşmada, sosyal politikalarda ve sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açtık. Down sendromlu çocukların istihdamıyla ilgili Mutlu Kafe açtık. Çölyak hastaları için sağ olsun belediyelerimiz un veriyordu biz pastanesini açtık, Glutensiz Bir Başka Kafeyi açtık. Çölyak hasta sayısı gittikçe artıyor. Otistik çocuklar için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'yle birlikte otistik merkezi açtık. Alzaymır Hastaları için Moral Evi'nde önemli olan alzaymır hastalığını durdurmak, yavaşlatmak. Beyindeki uçuk olarak tanımlanan alzaymır, zamanla unutkanlığa neden oluyor, hastalar, evin yolunu unutuyor, evlatlarını unutuyor. Her hastalık bir sonuçtur. Bu merkezde koruyucu, önleyici tedbirler var, bilim var, hayır var, devlet var, millet var, hepsinden önemlisi yükselen kat kat dua var" ifadelerini kullandı.



Merkezde neler var



Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde, alzaymır hasta ve hasta yakınlarına uygun, bariyersiz bir yapı olarak tadilatı yapıldı. Bununla birlikte ergoterapi alanı, uyku odası, mescit, toplantı salonu, hobi bahçesi, spor odası, müzik odası, el sanatları atölyesi, hem hasta hem de hasta yakınlarının kullanabileceği fiziksel aktivite alanı, içeride hastalar için yürüme tırabzanı, merkez içerisinde yürüyüş yolu, tam teçhizatlı acil müdahale odası, hastalığa uygun oyunlar, Alzheimer hastaları için önem arz eden mavi ve turuncu renkler bina içerisinde kullanılarak hastalar için güvenli ortamlar oluşturuldu.



Engelsiz yaşam merkezi'nde engeller aşılacak



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki işitme, konuşma ve zihinsel engellilere yönelik özel eğitim bölümleri farkındalık oluşturacak. Merkezde, hastalıkların tedavisinde atların ve suyun kullanılacağı terapi yöntemlerinin yanı sıra otizm ve demans hastaları için dizayn edilecek odalar, dikkat çekecek.



Engelli vatandaşların toplumla bütünleşmelerini sağlayan Büyükşehir, "Engelsiz Kent Gaziantep" kimliğine yakışır hizmetlerine bir yenisini daha ekleyecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Engelin elde, ayakta, gözde ve kulakta değil yaşarmayan gözde nasırlaşmış kalpte" ifadelerine yer verdi.



13 bin 824 metrekare kapalı alandan oluşacak çok kapsamlı ve kompleks bir tesis olma niteliğini taşıyan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 240 personel görevlendirildi. Merkezde işitme, konuşma, otistik engelliler bölümü, hafif, orta ve ağır zihinsel engelliler için özel eğitim bölümleri, kapalı yüzme havuzu, hidroterapi havuzu, duyu bütünleme terapisi, snoezelen terapisi, özgül öğrenme güçlüğü bölümleri, fizik tedavi birimi, meslek atölyeleri, sergi salonu, konferans salonu, nefes evi ve çok amaçlı kapalı spor salonu bulundu. Engelsiz Yaşam Merkezinde, engelli vatandaşlar için meslek edindirme kurslarıyla iş piyasasında istihdam edilmeleri sağlanarak, engellilerin özgüvenleri güçlendirilecek, toplumla olan etkileşimleri artırılarak sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve yaygınlaşması amaçlanacak.



Hippoterapi (atlı terapi)



Atlar kullanarak yapılan bir tedavi yöntemi olarak dikkati çeken hippoterapi tekniğinde, atların hareketleri kullanılarak çocuğun gelişimi desteklenecek. Denge, koordinasyon, duruş kontrolü, ince motorik gelişim, konuşmayı uyarmak, kognitif becerileri ve iletişim becerilerini yükseltmek için hasta üzerinde hippoterapi tekniği uygulanacak.



Snoezelen terapi



Gelişimsel bozukluklar, otizm, demans ve beyin yaralanmalarında kullanılan snoezelen terapi yöntemi, 'Snoezelen Odası' adı verilen rahatlatıcı ve uyarıcı bir ortamda uygulanacak. Bu odalar, belirli duyuları uyarmak amacıyla, ışıklandırma efektleri, renk, ses, müzik, koku gibi materyallerle özel olarak dizayn edilecek.



Hidroterapi



Hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun kaldırma kuvvetinden faydalanılarak uygulanan çok kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının arasında yer alan su içi tedavi programı olan Hidroterapi yöntemi diğer adı su terapisi üzerinde yapılan araştırmalar, hastalığın iyileşme sürecini hızlandırdığını ortaya koydu.



Güvenevler eğitim ve sanat merkezi, Güvenevler'e yakıştı



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güvenevler Eğitim ve Sanat Merkezi'nin yaklaşık 2 bin metrekarelik alana kurulduğunu, modern yapısıyla Güvenevler Mahallesi'ne yakıştığını söyledi.



Göreve geldiği ilk günden bugüne kadar bütüncül bir yaklaşımla kentin kalkınmasına dönük çalışmalar yürüten Başkan Şahin, şehrin tarihi, kültürel ve sosyal kimliğine uygun projelerin yanı sıra üst yapı çalışmalarına da önem verdi, yaptığı çok amaçlı tesislerle halka dokundu. Bu doğrultuda 1 bin 856 metrekare arsa üzerine kurulacak olan Güvenevler Eğitim ve Sanat Merkezi, 3 bin 468 metrekare kapalı alanıyla Güvenevler Mahallesi'nin göz bebeği oldu. Merkezde, spor merkezi, kreş, resim, mozaik, mefruşat derslikleri, kütüphane, sergi salonu, fuaye alanları ve çok amaçlı salon yer alacak.



Modern bir merkez olacak



Şahin, çok amaçlı sosyal tesisle bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini belirterek, "Gençlerin ve kadınların boş zamanında yararlanabileceği meslek eğitim kurslarının yer aldığı modern eğitim ve sanat merkezini şehrimize kazandırdık. Bölge halkının ihtiyaç duyduğu önemli bir merkezi halkımızın hizmetine sunduk. İnsanlara dokunabilirsek, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilirsek, birlik ve beraberlik anlayışıyla, bu şehir 2023 vizyonuna yaraşır yatırımların altına imza atacak. Güvenevler Eğitim ve Sanat Merkezi, bin 856 metrekare arsaya kuruldu. Merkezde, 3 bin 468 metrekare kapalı alana, fitness ve plates olan spor merkezi, kreş, resim, mozaik, mefruşat derslikleri, kütüphane, sergi salonu, fuaye alanları ve çok amaçlı salon yapıldı. Eğitim ve Sanat Merkezimiz, Güvenevler'e yakıştı" diye konuştu. - GAZİANTEP

