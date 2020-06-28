Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara özel spor etkinliği - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara özel spor etkinliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı pandemi sürecinde evde hareketsiz kalan kadınlar için spor etkinliği başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı pandemi sürecinde evde hareketsiz kalan kadınlar için spor etkinliği başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı


Kadın ve Demokrasi Derneği bahçesinde buluşan kadınlar, aerobik-fitness eğitmeni Calibe Soran'ın önderliğinde her sabah güne spor yaparak başlıyor. Normalleşme süreci ile birlikte haftanın her günü kadınlara spor etkinliği yaptırdıklarını söyleyen Calibe Soran, " Sabah, öğle ve akşam grubu olmak üzere üç grup halinde kadınlara spor yaptırıyoruz ve çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sportif faaliyetleri yapabilecekleri, kendilerine zaman ayırabildikleri bir yer olduğu için çok memnunlar. Pandemiden dolayı kadınlar uzun süredir evde hareketsiz kalmıştı. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu uygulama ile spor yaparak güne sağlıklı başlıyoruz. Bu etkinlikte bize destek olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Bu süreçte spordan uzak kaldıklarını ifade eden kadınlar ise, sosyal mesafe kuralına uyarak güne sporla başladıklarını belirterek, gerçekleştirilen etkinlikler dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara özel spor etkinliği - Son Dakika

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:57 İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:04 Sınavdan çıkan çocuklarına sarılan velilerden valiye "kızmayın" çağrısı 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:25 ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu 07:37 YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:10
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
18:45
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18:22
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
18:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
17:53
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
17:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 19:46:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara özel spor etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]