Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi'nden "Kardeşlik Günü" Programı

Büyükşehir Belediyesi'nden "Kardeşlik Günü" Programı

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde eğitim gören Arap öğrencilere yönelik "Kardeşlik Günü" programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde eğitim gören Arap öğrencilere yönelik "Kardeşlik Günü" programı düzenledi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 17 Arap ülkesinden çok sayıda öğrenci katıldı.

Arap Ülkeleri Öğrenci Birliği Başkanı Mohammed Saleh Alwainani, kültür farkı olmadan bir arada bulunmanın İslam kardeşliğinin temeli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel de böyle bir programın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler kadim geleneğimizin ve devraldığımız güçlü değerlerin farkındayız. Bu amaçla İslam coğrafyasındaki gençlerle, tüm dünyaya hizmet etmek boynumuzun borcudur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:12 Kaynak: AA

Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de "Bu Vapur İstanbul'a Gidecek" Diye Bağıran Baltalı Eylemciyi Polis İkna Etti Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri

8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik Kardeşler Arasındaki Kavgada Cinayeti, Yeğen İşlemiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:30:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi'nden "Kardeşlik Günü" Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]