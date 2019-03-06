Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Mahallelere Yangın Söndürme Tankı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaklaşan yangın sezonu öncesinde 7 ilçeye yangına hızlı ilk müdahale sistemi, 100 kırsal mahalleye de yangın söndürme tankeri dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaklaşan yangın sezonu öncesinde 7 ilçeye yangına hızlı ilk müdahale sistemi, 100 kırsal mahalleye de yangın söndürme tankeri dağıttı.



İl genelinde 662 kırsal mahallede bulunan yangın söndürme tankerlerine 100 tane daha ilave oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 100 yangın söndürme tankı kırsal mahalle muhtarlarına düzenlenen törenle dağıtıldı. Tahsis belgesi dağıtım töreninde açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı Hasan Yılmaz yangın söndürme tankerleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Yılmaz'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İtfaiye hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Kafaoğlu, "Büyükşehir Belediyemiz; her alanda olduğu gibi İtfaiye Teşkilatımızda da gerçekleştirdiği yatırımlar ve sağladığı donanım ile büyük bir değişim, dönüşüm ve yenilenmeyi gerçekleştirmektedir" diye konuştu.



7 ilçemize yangına hızlı ilk müdahale sistemi



Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yangına hızlı müdahale için yapılan çalışmaları da değerlendirerek gönüllü itfaiyecilik, eğitim ve cankurtaran hizmetleri hakkında da bilgiler verdi. Kafaoğlu, " Daha güçlü Balıkesir İtfaiyesi diyerek; hızlı ilk müdahale için yerleşim merkezlerinde İtfai olaylara ulaşım süresini dünya standardı olan 5 dakika ve altına çekmek için istasyon sayılarını arttırıyoruz. Son 1yılda Manyas ve Susurluk binalarımızı yeniledik. Ayvalık, Küçükköy ve Bandırma OSB' de yeni itfaiye istasyonu açtık. Bugün olduğu gibi yeni araç ve ekipmanlar ile takviye ediyoruz. 7 ilçemize; 7 Adet Yangına Hızlı İlk Müdahale Sistemi kazandırıyoruz.



Gönüllü itfaiyeciliği teşvik ediyoruz



Balıkesir'imizin %47'si ormanlık,%28,5 tarım alanından oluşmaktadır. Kırsal alandaki mahallelerimizde mevcut 662 su tankerinin sayısını arttırarak Büyükşehir Belediyemizce 100 adet daha su tankerini mahallelerimizin hizmetine sunuyoruz. İtfaiyecilikte çok önemli bir proje olan Gönüllü İtfaiyecilik sistemi kırsal mahallelerde disipline, yönlendirilebilir bir hale getirilerek maksimum performans hedeflenmektedir. Özellikle kırsalda uç bölgelerde açılacak gönüllü itfaiye istasyonları ile vatandaşımıza araç, gereç teslimi yapılıp; eğitimleri verilerek yangınla mücadelede etkinlik sağlanacaktır. Bu bağlamda; Sındırgı ilçemizin Yüreğil mahallesinde ilk Gönüllü İstasyon uygulamamızı gerçekleştirdik, sayıları arttırılacaktır.



Yangın risk analizi yaparak müdahale planı yapıyoruz



Yangın risk analizi müdahale planı ile başta topluma açık yapılar; kritik öneme sahip tesisler, sağlık ve eğitim kuruluşları olmak üzere yangın öncesi binaları tanıma ve müdahale planı çalışmaları yaparak; olası hallerde daha bilinçli, daha hızlı ekip sevk ve organizasyon sağlanacaktır.



Eğitim önemli



Başta çocuklarımız, gençlerimiz ve ev hanımları ile yine büyük önem verdiğimiz engelli vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerine hız kesmeden devam ediyoruz. İl genelinde son 1 yılda ; 825 okulda 71418 öğrenciyle tatbikat ve eğitim gerçekleştirilmiştir. Yine İl genelinde son 1 yılda; 1459 iş yeri denetimi yapılarak yangın yeterlilik belgesi düzenlenmiştir. Afet öncesi; eğitim faaliyetleri ve yangın önleme amaçlı kontrolleri ile, Afet sonrası; modern araçları, teknolojik ekipmanları, eğitimli ve tecrübeli personeliyle, sürekli iyileştirmeyi kurum politikası olarak benimsemiş İtfaiye Daire Başkanlığımız desteğinde, değer yaratan bir eğitim kurumu olan Balıkesir Üniversitemizin; İtfaiyecilik mesleği ve Teşkilatlarına katkı sağlama ile halkımıza yönelik ileri seviye bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına ivme kazandıracak ve mesleki standartlara uygun, ilimiz kültürü ile yoğrulmuş nitelikli eleman yetiştirilmesi olarak gördüğümüz İtfaiyecilik bölümünün Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması ile ilgili teklif dosyası Üniversitemiz Rektörlüğüne sunulmuştur.



Cankurtaran hizmeti ile 87 vatandaşımız boğulmaktan kurtarıldı



Yine çok önemsediğimiz sahil kesimlerinde 1 Haziran itibariyle Cankurtaran hizmetlerini vermeye devam edeceğiz. Ayvalık Sarımsaklı, Burhaniye, Zeytinli, Altınoluk, Akçay, Güre ve Erdek'te Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımızın imdadına koşacaktır. Sadece geçen yıl 87 vatandaşımız boğulmaktan kurtarılmıştır.



İtfaiye daima hazır ama önce tedbir



2019 ve sonrası için İtfaiye Kurumsal İyileştirme ve Geliştirme (KİGA) birimimizce 10'a özel 10 İtfaiye projesi hazırlanmıştır. Birkaç tane saymak gerekirse; Güney Marmara Afet Müdahale ve Destek Merkezi oluşturacağız. İtfaiye Eğitim parkı alanları yapacağız. Alev Kartalları adını verdiğimiz İtfaiye Motorize Ekipleri oluşturacağız."



Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Belgin Uygur ilçe belediye başkanlarıyla birlikte kırsal mahalle muhtarlarına yangın söndürme tanklarının tahsis belgesini dağıttı. - BALIKESİR

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