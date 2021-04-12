Büyükşehir Belediyesi'nden muhtarlara kırtasiye desteği - Son Dakika

Mahalle muhtarları kıstasiye desteğinden ötürü başta Başkan Büyükakın olmak üzere Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

TÜM MUHARLIKLARA SUNULUYOR

Büyükşehir Belediyesi, kısıtlı imkanlarla hizmet veren mahalle muhtarlarına, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla

her yıl düzenli olarak sağladığı kırtasiye ve büro malzemesi desteğini bu yıl da sürdürdü. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü'nce,

Kocaeli genelindeki 472 muhtarlığa gönderilen kolilerde, muhtarların gündelik işlerde kullandığı pilot ve tükenmez kalem, A4 şeffaf poşet dosya, ıstampa ve mürekkep, mekanizmalı geniş ve dar köşeli klasör, yapıştırıcı, A4 plastik telli dosya, diplomat zarfı, A4 fotokopi kağıdı ve Türk bayrağından oluşan malzemeler bulunuyor.

KOLİLER TESLİM ALINMAYA BAŞLANDI

İlçelerdeki muhtarlık derneklerine teslim edilen koliler, buradan muhtarlar tarafından teslim alınmaya başlandı. Dağıtım programına Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Muhtarlıklar Şube Müdürü ve ilgili personeli katıldı. Belediye yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamını ilettikleri muhtarların sorunlarını dinledi. Şu ana kadar muhtarlık hizmet bürolarına toplam 5 bin 800 plastik masa, 15 bin 700 plastik tabure, 16 bin 200 plastik sandalye ve 180 takım ofis mobilyası tedarik edildi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Körfez İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kutluca Muhtarı Engin Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından her sene olduğu gibi bu sene de muhtarlara kırtasiye desteğini sürdürdüğünü söyledi. Kırtasiye kolilerinin derneğe ulaştığını aktaran Öztürk, "Kolileri, mahalle muhtarı arkadaşlarımıza dağıtacağız. Desteklerinden dolayı başta Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı'na ve personeline teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz muhtarlıklarımıza ofis mobilyası, kırtasiye, bilgisayar, internet ve her konuda destek veriyor. Bu, eskiden muhtarlarımız için büyük bir sıkıntıydı. Büyükşehir Belediyemiz, köylerimizin en ücra köşelerine kadar hizmetleri götürüyor." diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BİZİM YANIMIZDA

Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş da muhtarları her türlü ihtiyacını karşılayan, hiç bir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman yanlarında olan Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Belen Mahallesi Muhtarı Muammer Yavuz da Büyükşehir Belediyesi'nin kırtasiye kolilerini teslim aldığını belirterek, "Daha önceleri kırtasiyeler bize maddi açıdan yük oluyordu. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de yardımlar yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a bizi unutmadığı ve desteklediği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Derince İbni Sina Mahallesi Muhtarı Ömer Karadeniz ise kırtasiye desteğinden dolayı tüm muhtarlar adına Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ve ekibine teşekkür etti.