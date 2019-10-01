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Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere itfaiye eğitimi

23 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle, Kayapınar İtfaiye Grubu'nda öğrencileri ağırlayarak itfaiyenin görevleri ile ilgili eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere itfaiye eğitimi, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle, Kayapınar İtfaiye Grubu'nda öğrencileri ağırlayarak itfaiyenin görevleri ile ilgili eğitim verdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında etkinliklerini sürdürüyor. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kayapınar İtfaiye Grubu'nda okul öncesi eğitim gören minik öğrencileri ağırladı. İtfaiye ekipleri, minik misafirlerine itfaiye araçlarını tanıtarak yangın çeşitleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili teorik eğitim verdi.


Eğitim programında itfaiye ekipleri, yangın nedir, nasıl ortaya çıkar, söndürmede kullanılan araçlar, itfaiyenin görevleri ve yangın çeşitleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin yangın durumunda ne yapmaları gerektiğini anlatan ekipler, miniklerden gelen soruları da yanıtladı. Teorik eğitimin ardından İtfaiye ekipleri, öğrencileri itfaiye araçlarına bindirerek yangına gitme ve su sıkma tatbikatı yaptı.


İtfaiye Daire Başkanlığı, ayrıca İtfaiye Haftası'na dikkat çekmek için itfaiye araçlarıyla şehir turu düzenledi. Kayapınar İtfaiye Grubu'ndan başlatılan şehir turu, 75 Metrelik Yol, Fırat Bulvarı, Diclekent Bulvarı'ndan devam ederek Kayapınar İtfaiye Grubu'nda sona erdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar, İtfaiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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