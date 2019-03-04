Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere İtfaiye ve Yangın Eğitimi

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Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu

Beyoğlu'ndaki Yangın; Kavga Ettiği Arkadaşlarını Korkutmak İçin Evi Ateşe Vermiş

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak