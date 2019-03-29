Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi'nden Okullara Spor Malzemesi Desteği

Büyükşehir Belediyesi'nden Okullara Spor Malzemesi Desteği

34 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılın üç ayında 19 ilçede 60 okulda eğitim gören 2 bin 300 öğrenciye, 6 bin spor malzemesi hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden Okullara Spor Malzemesi Desteği, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılın üç ayında 19 ilçede 60 okulda eğitim gören 2 bin 300 öğrenciye, 6 bin spor malzemesi hediye etti.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsaldaki öğrencileri spora teşvik amacıyla "Spor yapmayan çocuk kalmasın" sloganıyla hareket eden ekipler, Antalya'nın en uzak mahalle okullarındaki çocukları sevindirmeye devam ediyor.

Yılın üç ayında tüm ilçelerde 60 mahalle okulundan 2 bin 300 öğrenciye 6 bin spor malzemesi desteği sağlandı.

Öğrencilere Antalyaspor forması, tişört, şapka, spor ayakkabısı, satranç takımı, futbol, basketbol, voleybol topu hediye edildi.

"Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk" sloganıyla yola çıkan ekipler, proje kapsamında bugüne kadar 12 bin 300 öğrenciye, 33 bin adet spor malzemesi armağan etti.

Yeni spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:34 Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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