Büyükşehir Belediyesi'nden Sağanak Yağış Sonrasında Yaşanan Taşkına Anında Müdahale - Son Dakika

Aydin'in birçok noktasinda aniden bastiran saganak yagmur yer yer taskinlara yol açti ve suyla birlikte tasinan çamurlar yollarin kisa süreli kapanmasina neden oldu.

Aydin Büyüksehir Belediyesi ekipleri Efeler'in Musluca, Asagikayacik, Kösk'ün Basçayir, Karatepe, Uzundere ve Kizilcaköy, Sultanhisar'in Malgaç Mustafa ve Uzunlar, Nazilli'nin Ketenova, Ovacik, Kusçular ve Bagcilli mahallelerinde taskin yasanan yerlere aninda müdahale etti.

Aydin Büyüksehir Belediyesi ASKI, Fen Isleri, Çevre Koruma ve Itfaiye ekiplerince çalisma gerçeklestirilen yerlerde yollar tekrar trafige açilarak, iyilestirme çalismalari hizlica devam ediyor.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu taskin yasanan yerlerde Büyüksehir ekiplerinin gereken çalismalari yaptigini belirterek, su taskinlarindan etkilenen vatandaslara geçmis olsun dileklerini iletti.