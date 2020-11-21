Büyükşehir Belediyesi'nden salgın önlemleri - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden salgın önlemleri

21.11.2020 13:58
Büyükşehir Belediyesi'nden salgın önlemleri, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son haftalarda artan korona virüs vakalarına yönelik yeni tedbirlerini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son haftalarda artan korona virüs vakalarına yönelik yeni tedbirlerini açıkladı. ATABEM ve ATASEM kursları ile İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nda yüz yüze eğitime ara verilirken sosyal tesislerde al-götür ve saat değişikliği uygulamasına geçiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğinin açıklamasına bağlı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) ile Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) kurslarında ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nda yüz yüze eğitime ara verildi. Büyükşehir Belediyesine bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde ise eğitim 5 gün yüzyüze olmak üzere devam edecek.

Atatürk Parkı'ndaki tesisler kapalı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin EKDAĞ'a bağlı Atatürk parkı içerisinde hizmet veren sosyal tesisleri de hizmet vermeyecek. Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisinde de hizmet al-götür olarak yapılacak. Aynı şekilde Ekdağ'a bağlı Konyaaltı Beach Park alanı içerisinde bulunan belediye sosyal tesisinde de al-götür servisi uygulanacak. Antalya Şehir Tiyatroları ise Perşembe ve Cuma günleri oyunlarına devam ederken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi günleri oyunlarını iptal etti.

Saat değişikliği ve gel - al servisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET A.Ş. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik Tesisi, Tophane Çay Bahçesi, tedbirler kapsamında al-götür servisi ve saat değişikliği uygulamalarıyla hizmetlerini sürdürecek. Denizi, yeşili ve konforlu hizmetiyle muhteşem bir güzelliğe sahip Sarısu ve Topçam mesire alanları saat değişikliği uygulamasıyla hizmetlerine devam edecek.

Topçam piknikçilere hizmet vermeye devam edecek

Topçam Günübirlik Mesire Alanı hafta içi 09.00 -18.00, Cumartesi 10.00 -19.00 ve Pazar günü 10.00 -19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Sarısu Günübirlik Mesire Alanı da hafta içi 08.00 -19.00, Cumartesi 10.00 -19.00, Pazar ise 10.00-19.00 saatlerinde piknikçilere hizmet verecek.

Tophane Çay Bahçesi de al-götür servisi ile hizmetini sürdürecek. Vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu da 10.00- 20.00 saatlerinde hizmetten yararlanabilecek. Antalya'nın simgelerinden biri olan ve ziyaretçilerini 605 rakımlı Tünektepe'ye çıkararak eşsiz bir manzara sunan Teleferik Tesisinde 'de de saat değişikliği uygulaması yapılacak. Pazartesi günleri kapalı olan tesis, hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 -18.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Tünektepe Sosyal Tesisi de al-götür servisi ile hizmetini sürdürecek. Pazartesi günleri kapalı olan tesis, hafta içi ve hafta sonu 10.00 -18.30 saatlerinde açık olacak.

Halk et hizmeti sürecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalıları ekonomik, sağlıklı ve kaliteli et ürünleriyle buluşturan Halk Et mağazalarının ise saatlerinde bir değişiklik yok. Pazar günü kapalı olan mağazalar, hafta içi 09.00 -19.00 ile Cumartesi günü 10.00 -19.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. - ANTALYA

Büyükşehir Belediyesi'nden salgın önlemleri
Büyükşehir Belediyesi'nden salgın önlemleri
Büyükşehir Belediyesi'nden salgın önlemleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, Antalya, Topçam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'nden salgın önlemleri - Son Dakika


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