Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım" dedi.



Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, örnek çalışmalarına devam ediyor. Rehabilitasyon merkezi, bünyesinde açmış olduğu Hayvan Hastanesini daha da genişleterek yeniledi. Hayvan Hastanesinde kedi, köpek yoğun bakımları, acil müdahale birimi, ameliyathane, röntgen, laboratuvar ile banyo ve tıraş odası gibi birimleriyle rehabilite edilecek sokak hayvanlarının hizmetinde olacağı belirtildi. Rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 400 kısırlaştırma, kırık, ameliyat gibi müdahaleler yapıldığı ve 100 sokak hayvanının sahiplendirildiği bildirildi.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, belediyenin sokak hayvanları konusunda Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Rehabilitasyon merkezinde hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığına dikkat çeken Yaman, "Bu şehir bizim, bu şehirde yaşıyoruz ve büyükşehir belediyesi olarak şehrin her alanında biz varız. Modernize ettiğimiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde ameliyathane, yoğun bakımlar, röntgen, banyo ve tıraş bölümüne kadar mevcut. Vatandaşlarımız, bir şekilde kaza geçiren sokak hayvanlarını olduğu gibi bırakmasınlar. İletişim adresinden bize ulaşsınlar ya da kendileri merkezimize getirsinler. Sokaktan aldığımız sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra ait olduğu doğaya bırakıyoruz. Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım. Binamızın önüne bırakacağımız bir kap mama ya da bir kap su ile sokak hayvanlarına sahip çıkabiliriz. Merkezimiz, sokağa çıkmanın kısıtlandığı günler başta olmak üzere sürekli bir şekilde gece gündüz demeden sokak hayvanları için şehrin belirli mekanlarına mama bırakmaktadır. Hadi Mardin, hep birlikte sokak hayvanlarına sahip çıkalım" diye konuştu. - MARDİN