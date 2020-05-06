Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika
Son Dakika Genel Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına 5 yıldızlı hizmet

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına 5 yıldızlı hizmet Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına 5 yıldızlı hizmet

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, örnek çalışmalarına devam ediyor. Rehabilitasyon merkezi, bünyesinde açmış olduğu Hayvan Hastanesini daha da genişleterek yeniledi. Hayvan Hastanesinde kedi, köpek yoğun bakımları, acil müdahale birimi, ameliyathane, röntgen, laboratuvar ile banyo ve tıraş odası gibi birimleriyle rehabilite edilecek sokak hayvanlarının hizmetinde olacağı belirtildi. Rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 400 kısırlaştırma, kırık, ameliyat gibi müdahaleler yapıldığı ve 100 sokak hayvanının sahiplendirildiği bildirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, belediyenin sokak hayvanları konusunda Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Rehabilitasyon merkezinde hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığına dikkat çeken Yaman, "Bu şehir bizim, bu şehirde yaşıyoruz ve büyükşehir belediyesi olarak şehrin her alanında biz varız. Modernize ettiğimiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde ameliyathane, yoğun bakımlar, röntgen, banyo ve tıraş bölümüne kadar mevcut. Vatandaşlarımız, bir şekilde kaza geçiren sokak hayvanlarını olduğu gibi bırakmasınlar. İletişim adresinden bize ulaşsınlar ya da kendileri merkezimize getirsinler. Sokaktan aldığımız sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra ait olduğu doğaya bırakıyoruz. Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım. Binamızın önüne bırakacağımız bir kap mama ya da bir kap su ile sokak hayvanlarına sahip çıkabiliriz. Merkezimiz, sokağa çıkmanın kısıtlandığı günler başta olmak üzere sürekli bir şekilde gece gündüz demeden sokak hayvanları için şehrin belirli mekanlarına mama bırakmaktadır. Hadi Mardin, hep birlikte sokak hayvanlarına sahip çıkalım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına 5 yıldızlı hizmet

Mustafa Yaman, Mardin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 05:26 Kaynak: İHA


Son Dakika

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor         
00:05
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor         
00:01
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum         
23:45
Son Dakika: Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Son Dakika: Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti         
23:45
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu         
23:18
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı         
23:17
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım         
22:48
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor         
22:45
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi         
22:36
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi         
22:30
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı         
22:18
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu         
22:16
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı         
21:50
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan         
21:44
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı         
21:42
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım         
21:40
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı         
21:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı         
21:19
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi         
21:15
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor         
21:10
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı         
21:02
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi         
20:55
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı         
20:50
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi         
20:45
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı         
20:34
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü         
20:33
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti         
20:04
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı         
19:56
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu         
19:42
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı         
19:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 00:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına 5 yıldızlı hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]