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Büyükşehir Belediyesi'nden sürücülere uyarı

50 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı'nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafiğin alternatif güzergahlardan verileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden sürücülere uyarı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı'nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafiğin alternatif güzergahlardan verileceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Bulvarı'nda yer alan Fuzuli Kavşağı ve Tuna Kavşağı arasındaki yaya üst geçidinin taşıyıcı sisteminin montajı yapılacak.
Çalışmalar kapsamında Kocasinan Bulvarı'nın Kayseri- Sivas istikameti yarın 09.00-15.00 saatleri arasında, Sivas- Ankara istikameti ise 15.00-18.00 saatleri arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Çalışma süresince sürücüler eski hal önündeki Alsancak Sokak'tan Bekir Yıldız Bulvarı'na ulaşarak tekrar Kocasinan Bulvarı'na çıkabilecekler.
Sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:20 Kaynak: AA
Sivas, Kayseri, Kocasinan, Güncel
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