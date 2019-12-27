Büyükşehir Belediyesi'nden Süryani vatandaşlara bayram ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'nden Süryani vatandaşlara bayram ziyareti - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden Süryani vatandaşlara bayram ziyareti

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi mardinmasa ekipleri, Doğuş Bayramı dolayısıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden Süryani vatandaşlara bayram ziyareti, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi mardinmasa ekipleri, Doğuş Bayramı dolayısıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Mardin Büyükşehir Belediyesi mardinmasa ekipleri, Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Doğuş Günü Bayramı dolayısıyla şehir genelinde yaşayan Süryani vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın gönderdiği çeşitli hediyeler takdim edildi.


Mardin'de Türk, Kürt, Arap, Süryani ve farklı dillerin ve dinlerin yüzyıllardır iç içe huzur içinde yaşadığını söyleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bayramda Süryani vatandaşların yanlarında olmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Hem bölge hem de Mardin'in huzuruna katkı sağlayan Süryani toplumunun her zaman yanlarında olacaklarını belirten Yaman, "İlimiz dillerin ve dinlerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Barışın ve huzurun yüzyıllarca hüküm sürdüğü Mardin'in her zaman güzellikler ile anılmasını istiyoruz. Dini bayramlar birlik ve beraberliğimizi artıran günlerdir. Bugünler mutluluğunuzu artırır, dostluklarımızı pekiştirir. Bu bölgenin, bu şehrin hemşehrileri olan, bu şehrin huzuruna önemli katkılar sağlayan tüm kesimlerin dini ve manevi günlerinde yanlarında oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Süryani hemşerilerimizin bayram günlerinde yanlarında olmak istedik. Süryani hemşehrilerimizi, mardinmasa ekiplerimiz vasıtasıyla evlerinde ziyaret ediyor ve mutluluklarına ortak oluyoruz" dedi.


Evlerinde ziyaret edilen Süryani vatandaşlar, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini unutmayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etti. - MARDİN

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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