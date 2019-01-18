Büyükşehir Belediyesi'nden Tonya'da 5 Saatte Söndürüldüğü İddia Edilen Yangınla İlgili Açıklama...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Tonya ilçesinde bir evde çıkan ve yangının 5 saatte söndürüldüğü iddia edilen haberlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Tonya ilçesinde bir evde çıkan ve yangının 5 saatte söndürüldüğü iddia edilen haberlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada "16-17 Ocak 2019 tarihli çeşitli medya kuruluşlarında yayımlanan haberlerde Tonya ilçesinin Çayıriçi Mahallesi'nde meydana gelen ev yangının ancak 5 saatte söndürülebildiği gibi tamamen gerçek dışı ifadelere yer verildiği kaydedildi.



Haberde iddia edilenin aksine Tonya'da itfaiye teşkilatı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"En önemli bilgisizlik Tonya'da itfaiye olmadığıdır. Tonya ilçe merkezinde itfaiye var ve merdivenli itfaiye aracı da mevcuttur. ve yangın ihbarı alındıktan 20 dakika sonra Tonya'daki merdivenli itfaiye aracı Çayıriçi Mahallesi'ndeki yangına ulaşmış ve söndürme işlemine başlamıştır. Bizatihi Tonya Belediye Başkanı Sayın Osman Beşel de bu müdahalede bulunmuştur. İlaveten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine, 15 Ocak 2019 tarihinde saat 22.45'te Tonya ilçesi Çayıriçi Mahallesi 78 nolu evde yangın olduğu ihbarı bildirilmiştir. İhbarın alınmasının ardından ayrıca bölgeye en yakın istasyonlar olan Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 2 araç, 2 personel ve Beşikdüzü İtfaiye İstasyonu ekipleri 1 araç 3 personel ile olay mahalline hareket etmiştir. Söndürme işleminin tamamlanmasının ardından yangının tekrarlanmaması için yapılan soğutma çalışmaları 00.40'da tamamlanmıştır. Söndürme ve soğutma işlemi toplamda 1,5 saat bile değil, 70 dakika sürmüştür. 70 dakikada tamamlanan çalışmayı kamuoyuna '5 saat' olarak aktarmak basın ahlakı ile bağdaşmamaktadır. Hele hele 'İtfaiyesi olmayan Tonya'da', 'Tonya'da yine yangın yine itfaiye yok' ve 'Bir türlü itfaiyesinin kurulamadığı ilçe' gibi haberler birer yalan haberdir." - TRABZON

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