Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Buz Pisti Keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Olimpik Buz Sporları Salonu, okullarının kapanmasını fırsat bilen minikler ve gençleri ağırlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Olimpik Buz Sporları Salonu, okullarının kapanmasını fırsat bilen minikler ve gençleri ağırlıyor. Karnesini getirenlerin ücretsiz kayabildiği pist, koskoca bir dönemin stresini buzda kayarak atanlarla dolup taşıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanı içindeki Olimpik Buz Sporları Salonu, sömestr tatiline giren binlerce çocuğu ağırlıyor. Karneleriyle birlikte soluğu buz pistinde alan gençler, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Kimi ilk kez buz pistinde kaymasına rağmen cesaretiyle tüm zorlukların üstesinden gelirken, kimi ise piste adımını atar atmaz kayıp düşüyor. Sonuç ne olursa olsun, hepsinin keyfi yerinde.



Yanında karnesini getiren her ilk, orta öğretim ve lise öğrencisi, 25 Ocak Cuma gününe kadar 13.00-16.40 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi'nin bu "ücretsiz" buz pateni şölenine ortak olabilecek.



"İyi ki gelmişiz"



İzmir Büyükşehir Belediyesi Olimpik Buz Spor Salonu, okulların sömestr tatiline girdiği Cuma gününden itibaren 4 bini aşkın öğrenciyi ağırladı.



10 yaşındaki Esila Ecrin Atılgan, onlardan biri.. Ailesiyle birlikte buz pistine gelmekle çok doğru bir karar verdiklerini söyleyerek, "Burası çok eğlenceli. Kar pistine gidememiştim çok üzülmüştüm; babam da o yüzden beni buz pistine getirdi. 15 gün tatil boyunca her fırsatta buraya geleceğim" dedi.



12 yaşındaki Mehmet Şerif Can Er, Foça'da oturmalarına rağmen her fırsatta buz pistine geldiğini ve burada çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.



Buz pistinde kaymaya iki arkadaş birlikte gelen Asya Erdem ve Aleyna Öner ise ilk defa buz pistinde kaydıklarını ve kendileri için inanılmaz bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Bu üzerinde kaymak çok eğlenceliymiş. Karnemizi alıp hemen buraya koştuk. İyi ki de gelmişiz" diye konuştu. - İZMİR

