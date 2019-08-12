Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesinin kırsal mahallelerinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesinin kırsal mahallelerinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Civanyaylağı ve Dikilitaş mahallelerinde bin 756 ton sıcak asfalt dökerek, vatandaşların uzun süredir beklediği asfalt sorununu çözdü.



Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Civanyaylağı ve Camili mahalleleri arası ile Dikilitaş Mahallesi'nin Hürriyet Caddesi ve Kayalar Caddesinde sürdürdüğü asfalt çalışmasını kısa sürede tamamladı. Mahalle sakinlerinin talepleri ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatı ile başlatılan çalışmaların ardından uzun yıllardan bu yana hizmet alamayan mahallelerin asfalt sorunu çözülmüş oldu.



Civanyaylağı Mahallesinde 2 dönemdir muhtarlık yapan İsmail Toker, mahallelerinde altyapı sorununun çözüldüğünü, asfaltı ise 1 yıldan bu yana beklediklerini belirterek, "Dilekçe ile başvuru yapmıştık. En son meclis toplantısında bu sorunumuzu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e kendimiz ilettik. Onlar da cumartesi-pazar demediler, geldiler yollarımızı harika bir şekilde yaptılar" dedi.



Civanyaylağı Mezarlığında da çalışmalar yapıldığını kaydeden Muhtar Toker, "Başkan Vahap Seçer, 'Muhtarlar benim sağ kolum, muhtarlar ne derse yaparım' demişti. Ne istediysek yaptı da. Allah razı olsun" diye konuştu.



Dikilitaş Mahallesi Muhtarı Mahmut Yaman ise seçimlerin ardından hizmetin kısa bir zaman içinde geldiğine dikkat çekerek, "Biz 'Yapılacak olan hizmeti en az bir yıl daha bekleriz' diyorduk. Ama hizmet beklediğimizden erken geldi. Mahalle sakinlerimiz bu yolda yürürken ayaklarına taş batıyordu. Şimdi kaymak gibi yolda yürüyorlar" ifadelerini kullandı.



Yaman, mahallelerinde kanalizasyon sorununun da çözüldüğünü söyledi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki

Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti

Kurbanlıklarda bulaşıcı hastalık tespit edildi! Hayvan sahiplerine tazminat ödenecek