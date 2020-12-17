Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle mutfaklarının sayısı 7'ye ulaştı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle mutfaklarının sayısı 7'ye ulaştı

17.12.2020 10:56
Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle mutfaklarının sayısı 7'ye ulaştı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği 'mahalle mutfakları'nın sayısı artıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği 'mahalle mutfakları'nın sayısı artıyor. Tarsus'ta 3 noktada vatandaşların hizmetine sunulan mahalle mutfakları ile Tarsuslu vatantaşlar da 3 TL'ye 3 çeşit yemeğe kolayca ulaşabilecek. Böylece, mahalle mutfaklarının sayısı 1'i sabit, 6'sı mobil olmak üzere toplam 7'ye ulaştı.

İlk etapta Mersin merkezde başlatılan ve salgın nedeniyle ekonomik zorlukları artan yurttaşların ucuz ve besleyici yemeklerle rahat bir nefes almasını sağlayan proje, ilçelerde de hayata geçiriliyor. Bundan böyle Tarsus'ta da hafta içi her gün, üç ayrı noktada 16.30-18.30 saatleri arasında yurttaşlara 3 TL'ye 3 çeşit yemek hizmeti sunulacak. Diğer ilçelerde de vatandaşlara ucuz ve leziz yemeklerin ulaşması için çalışmalar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Tarsus'ta Bağlar ve Gaziler mahallelerinin sınırı olan Kaleburcu Caddesi üzeri, merkezde Fatih Mahallesi, Reşadiye Mahallesi ve çevre mahalleler açısından ulaşım kolaylığı olan Öğretmenevi önü ve D-400 karayolu güney kısmında kalan mahalleleri kapsayacak şekilde Girne Mahallesi girişi Yeşilkahve yakınında Büyükşehir personeli, 3 TL'ye 3 çeşit yemeği yurttaşlara ulaştırmaya başladı.

Tarsus'ta dar gelirli vatandaşların kaliteli yemeklere ucuz şekilde ulaşabilmeleri için 3 nokta belirlediklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinasyon Sorumlusu Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın ilgisi çok iyi. Bu da Tarsus'ta sabit ve gezici mutfaklara ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı. Yağmurlu havada dahi yarım saat gibi kısa bir zaman içerisinde yemeklerin büyük bölümünün tüketilmesi, ilgiyi net bir şekilde gösteriyor. Ben bu noktada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Engin Yıldırım ise projenin Mersin merkezde çok ilgi gördüğüne vurgu yaparak, "Tarsus'ta ihtiyaç duyulan merkezi noktaları tespit ettik. İlk gün havanın yağışlı olmasına rağmen yoğun ilgi ve olumlu tepki gördük. Dağıtım noktalarını daha da arttıracağız" diye konuştu.

Mahalle Mutfakları hizmeti kapsamında vatandaşlara ulaştırılan menüler, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfası www.mersin.bel.tr'nin 'duyurular' kısmında aylık olarak paylaşılıyor. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle mutfaklarının sayısı 7'ye ulaştı
Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle mutfaklarının sayısı 7'ye ulaştı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle mutfaklarının sayısı 7'ye ulaştı - Son Dakika


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