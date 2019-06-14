Büyükşehir Belediyesi önünde "tahdit" kararı kutlaması
1 saat önce
İstanbul'daki taksiciler, minibüsçüler ve servis minibüsçülüğü yapan esnaf, "tahdit" kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde bir araya gelerek kutlama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:06 Kaynak: AA
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