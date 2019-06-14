Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi önünde "tahdit" kararı kutlaması
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Büyükşehir Belediyesi önünde "tahdit" kararı kutlaması

1 saat önce

İstanbul'daki taksiciler, minibüsçüler ve servis minibüsçülüğü yapan esnaf, "tahdit" kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde bir araya gelerek kutlama yaptı.

İstanbul'daki taksiciler, minibüsçüler ve servis minibüsçülüğü yapan esnaf, "tahdit" kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde bir araya gelerek kutlama yaptı.
Büyükşehir Belediyesi önünde tahdit kararı kutlaması
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:06 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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