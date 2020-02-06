Büyükşehir Belediyesi personeline oryantasyon eğitimi verildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, personele "Oryantasyon Eğitimi" verdi. İlk kez panel şeklinde düzenlenen eğitime, yeni göreve başlayan personel başta olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı. Eğitimin sonunda personele yönelik belediyenin birimlerine tanıtım amaçlı gezi düzenlendi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında personele yönelik düzenlenen eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen "Oryantasyon Eğitimi" Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.



Panel şeklinde gerçekleşen eğitimde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görev yapan iç eğitmen Selim Sazan'ın moderatörlüğünde, belediye bünyesinde görev yapan iç eğitmenler sunum yaptı.



Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında görev yapan iç eğitmen Erhan Can, teşkilatlanma ve oryantasyon konulu sunumunda, belediyenin tarihçesi, teşkilat yapısı, yeni kurulan birimler başta olmak üzere tüm birimlerin görev ve sorumluluklarını anlattı. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığında görev yapan iç eğitmen Eylem Özlem Balcı'nın kurumsallaşma, kurum kültürü, vizyon ve misyon, temel ilke ve değerler, kalite politikası, öneri sistemi ve kalite iyileştirme programını kapsayan sunumunun ardından, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan iç eğitmen Dr. Ali Özkurt, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını detaylı bir şekilde katılımcılara aktardı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan iç eğitmen Merve Tokgöz de motivasyon zinciri ve motivasyonun altın kuralı konulu sunumunu uygulamalı olarak mini bir meditasyon ile tamamladı.



Birimler tanıtım amaçlı gezdirildi



Oryantasyon eğitimine katılan personele, Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimleri tanıtım amaçlı olarak gezdirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Toroslar Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Macit Özcan Spor Kompleksi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Aşhane, Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Geri Kazanım Tesisi Mekanik Ayırma Tesisini gezen personele hem birimler hem de Büyükşehir'in sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı. - MERSİN