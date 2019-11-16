Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi personeline 'Sürdürülebilir Turizm Eğitimi' verildi
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi personeline 'Sürdürülebilir Turizm Eğitimi' verildi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi personeline 'Sürdürülebilir Turizm Eğitimi' verildi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik olarak 'Sürdürülebilir Turizm Eğitimi' düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi personeline 'Sürdürülebilir Turizm Eğitimi' verildi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik olarak 'Sürdürülebilir Turizm Eğitimi' düzenlendi. Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı kapsamında verilen eğitimde, sürdürülebilir turizmin kültürel, çevresel ve ekonomik boyutları anlatıldı.


Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı çerçevesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi" kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesi ile Selanik-Parga arasında imzalanan protokolle başlatılan turizmde işbirliği çalışmalarının bir ayağı daha tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik olarak Mersin Üniversitesinden akademisyenler Prof. Dr. Göknil Nur Koçak ve Öğretim Görevlisi Mesut Salih Uzman tarafından "Sürdürülebilir Turizm Eğitimi" verildi.


Taş Bina eski meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde, personele projenin içeriğini anlatan Prof. Dr. Koçak, "Parga Belediyesi'nin ortak yaptığı bir Avrupa Birliği Projesi. İki bölge birbirine benzer nitelikler taşıyor. Sürdürülebilir ve kalkınmayı destekleyecek bir turizm anlamında nasıl işbirliği yapabiliriz ve birbirimizi nasıl destekleyebiliriz diye iki bölgenin ortak çalışmasıyla yürütülen bir proje bu" dedi.


Sürdürülebilir turizmin kültürel, çevresel ve ekonomik boyutlarının birbirinden ayrılamayacağını ifade eden Koçak, "Şüphesiz işletmeciler ekonomik sürdürülebilirlik istiyor. Sezonun 4 aya yayılması, sürekli olarak nakit akışlarının belirli öngörülen düzeyde kalması, dolayısıyla ekonomik anlamda cironun karlılığının artması, rekabetçiliğin artması çok normal bir beklenti. Ama tıpkı kalkınmanın sadece parayla olamayacağı gibi, sürdürülebilirlik için tek bacağı desteklediğimiz anda topallamaya başlıyor. Gerçek sürdürülebilirlik için aynı zamanda çevresel ve sosyokültürel niteliklerin de sürdürülebilirliği gerekiyor. İşte bu noktada daha bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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