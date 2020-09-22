Büyükşehir Belediyesi Robokod öğrencilerin iki projesi TEKNOFEST'te finale kaldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Robokod öğrencilerin iki projesi TEKNOFEST'te finale kaldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsü öğrencileri tarafından geliştirilen AGÜS (Akıllı Geçiş Üstünlüğü Sistemi) ve Islak Kirpi Projeleri, 2020 Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde birçok önemli projenin arasından sıyrılarak finallere kalma...

Büyükşehir Belediyesi Robokod öğrencilerin iki projesi TEKNOFEST'te finale kaldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsü öğrencileri tarafından geliştirilen AGÜS (Akıllı Geçiş Üstünlüğü Sistemi) ve Islak Kirpi Projeleri, 2020 Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde birçok önemli projenin arasından sıyrılarak finallere kalma başarısı gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürürken çocukların düşünme becerilerini artırmak, teknolojik atılımla Türkiye'nin yazılım ve kodlama konusunda geleceğini inşa etmek amacına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsü Projesi'ni Kasım 2018'de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yerel ve ulusalda birçok yarışmaya katılan gençlerin elde ettiği derece ve ödüllerle çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. Son olarak öğrenciler tarafından hazırlanan "AGÜS" ve "Islak Kirpi" projeleri, bu sene Gaziantep'te düzenlenen 2020 Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki yarışmaya katılım hakkı kazanarak TEKNOFESt 2020 Biyoloji İnovasyon Yarışması ile Akıllı Ulaşım Yarışması'nda yerini aldı.

Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsü'nde yetişerek TEKNOFEST'te görücüye çıkacak olan öğrencilerle Bilim Teknoloji Merkezi'nde (BTM) buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sunumu yapılan projeleri dikkatle dinledi. Abdullah Davarcı ile Ömer Faruk Sarul'un ekip arkadaşlarıyla hazırladığı projelerin uygulamalı olarak anlatıldığı buluşmada, çalışmaların süreci, normal hayatta uygulanabilirliği ve topluma faydaları aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, gelişmiş toplumların yüksek teknolojiyle kalkındıklarını ve gayrisafi milli hasılalarını artırdıklarını vurguladı.

Türkiye'de bu konuda önemli gelişmelerin yaşandığı ifade eden Aktaş, BTM bünyesinde oluşturulan gruplarla öğretmenlerin nezaretinde öğrencilerin hazırladığı iki projenin TEKNOFEST'te yarışacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bu başarısından büyük mutluluk duydum ve gururlandım. Bursa zaten sanayi ve üretim şehridir. Artık tüm sektörde akıllı kavramının önem kazandığı süreçte akıllı şehircilikte ön plana çıkıyor. Dinlediğimiz iki projede bizleri heyecanlandırdı. Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojik atılımla ülkemizin yazılım ve kodlama konusunda geleceğini inşa etmek amacına katkıda bulunabilmek amacıyla Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsü Projesini Kasım 2018'de hayata geçirdik. Proje kapsamında iki eğitim otobüsünün içleri dizayn edildi. Eğitim için gerekli materyallerin bulunduğu bilgisayar ve arduniolar ile desteklendi. Hareketli bir sınıf niteliğine dönüştürüldü. 12 kişilik sınıf oluşturuldu. Bu sınıflarda 8 farklı grupla bir otobüste toplam 96 öğrenciye eğitim verilmesi amaçlandı."

TEKNOFEST'te yer alacak öğrencilerin iki dalda da AGÜS ve Islak Kirpi projeleriyle derece elde edeceğine inandığını dile getiren Aktaş, bundan sonraki süreçte bu tür projeleri destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi, Havacılık, Bursa, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Robokod öğrencilerin iki projesi TEKNOFEST'te finale kaldı - Son Dakika

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