Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor

04.11.2020 15:19

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, karasinek, sivrisinek, kene, tatarcık, akrep gibi insan sağlığını olumsuz etkileyen canlılarla mücadele kapsamında 60...

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, karasinek, sivrisinek, kene, tatarcık, akrep gibi insan sağlığını olumsuz etkileyen canlılarla mücadele kapsamında 60 araç, 312 personelle çalışmalarına il ve ilçe genelinde aralıksız devam ediyor.

Yaz, kış demeden halk sağlığı için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kış ayına girerken karasinek, sivrisinek, kene, tatarcık, akrep gibi insan sağlığına zararlı canlılarla mücadele çalışması başlattı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın, pandemiyle birlikte kamuya açık alanlar başta olmak üzere birçok alanda 60 araç ve 312 personelle Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu talimatlarıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla 17 ilçede 12 ay, 60 araç, 312 personelle hem yazlık hem de kışlık çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda karasinek, sivrisinek, kene, tatarcık, akrep gibi insan sağlığını olumsuz etkileyecek olan canlıların üremesine ve zarar vermesini engellemek amacıyla tedbirler almaktayız. Kışlık mücadeledeki amacımız, sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi canlıların yumurta dönemi boyunca üremelerini engellemek ve önümüzdeki yaz döneminde bunların popülasyonunu azaltılmasına yönelik çalışmamız olacaktır. Valimiz Münir Karaloğlu'nun selamını tüm halkımıza iletiyorum. Biz bu hizmetimizi ilimizdeki tüm ilçelerimizde ve mahallerimizde 7 gün 24 saat tüm personellerimizle yürütmekteyiz. Pandemi boyunca hem geçmiş dönemlerde hem de önümüzdeki dönemde ve şu anda mevcut zamanda Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla kamuya açık alanlar, yurtlar, hastaneler, ulaşım hizmetleri yürütmekte olan otobüslerimiz, servislerimizi, ticari taksilerimizi 7 gün 24 saat mesai kavramı gözetmeksizin dezenfekte çalışmalarımızı yürütmekteyiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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