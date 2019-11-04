Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonun ilk oyununu sergiledi
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonun ilk oyununu sergiledi

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonun ilk oyununu sergiledi

7 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Duvarların Ötesinde' adlı tiyatro oyunuyla yeni sezonun ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonun ilk oyununu sergiledi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Duvarların Ötesinde' adlı tiyatro oyunuyla yeni sezonun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören oyun iki haftalık periyotlarla Şair Nabi Kültür Merkezinde tiyatro severler ile buluşacak.


Geçtiğimiz sezon Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde tiyatro severlerle buluşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, kasım ayı itibariyle sezonun ilk oyununu sergiledi. Şair Nabi Kültür Merkezinde Turgut Özakman'ın yazdığı 'Duvarların Ötesinde' isimli oyunla seyircisi ile buluşan Şehir Tiyatrosu ekibi, izleyicilerden tam not aldı. Sergilenen tiyatro oyununa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, "Büyükşehir Belediyemizin tiyatro ekibine teşekkür ediyorum. Oyunu çok güzel bir şekilde oynadılar ve hepimiz yerimizde yaşayarak hissederek izledik. Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya desteğimiz her zaman devam edecek" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şehir Tiyatrosu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Hakem Kurulu'ndan 'VAR' açıklaması
"Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor! Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:43:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonun ilk oyununu sergiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]