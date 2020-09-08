Büyükşehir Belediyesi şehri "15 gün evden çıkmıyoruz" panolarıyla donattı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla kentteki açık hava reklam alanları "Gerekmedikçe 15 Gün Evden Çıkmıyoruz Kayseri" konulu çalışmalarla donatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de etkisini artırmasıyla vatandaşlara verilen mesajlar daha da önem kazanmaya başladı.

Şehrin yoğun olduğu bölgelere uyarı mesajları asılmasını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, hareketliliğin önüne geçmek gerektiğini belirtti.

Koronavirüs ile mücadeleyi ilk günden itibaren sürdürdüklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bireysel duyarlılık hepsinden önemli. Bu zor günleri geride bırakmamız bu şehirde yaşayan her bir bireyin kişisel gayreti ile mümkün olacak. Bu nedenle mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca hareketliliğimizi kısıtlamamız ve evlerimizde kalmamız gerekiyor. Bu şehirde yaşayan herkesin birbirine karşı sorumluluklarının da bulunduğu göz ardı edilmemeli. Kıymetli hemşehrilerimizin de tedbir bağlamında bizlere, kendilerine ve sevdiklerine yardımcı olmaları gerekiyor. Mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Artışın önüne geçebilmek için kalabalık ortamlardan uzak durmalı, bulaş riskini azaltmalı ve en önemlisi maske, mesafe, temizlik üçlüsünü hayatımızın merkezine almalıyız."

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumsal duyarlılığın sağlanması ve topyekün virüsle mücadele edilebilmesine yönelik çalışmaların sağlanması kapsamında vatandaşlara 1 milyon 300 bin SMS mesajı gönderildi.