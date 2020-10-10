Büyükşehir Belediyesi semt konaklarında dersler başlıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında semt konaklarında derslerin başlayacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, semt konaklarında hijyen ve dezenfektan konusunda hazırlıklar tamamlandı. Semt konaklarının tamamında sağlık noktasında gerekli bütün tedbirler alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller gereği lise mezunlarına yönelik YKS kursları başladı. Kurslara yaklaşık 500'e yakın öğrenci devam ediyor.

12 Ekim Pazartesi gününden itibaren 8. sınıf öğrencilerinin kursları başlıyor.