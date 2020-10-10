Büyükşehir Belediyesi semt konaklarında dersler başlıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi semt konaklarında dersler başlıyor
10.10.2020 11:51
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında semt konaklarında derslerin başlayacağını duyurdu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında semt konaklarında derslerin başlayacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, semt konaklarında hijyen ve dezenfektan konusunda hazırlıklar tamamlandı. Semt konaklarının tamamında sağlık noktasında gerekli bütün tedbirler alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller gereği lise mezunlarına yönelik YKS kursları başladı. Kurslara yaklaşık 500'e yakın öğrenci devam ediyor.
12 Ekim Pazartesi gününden itibaren 8. sınıf öğrencilerinin kursları başlıyor.
Son Dakika Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Metroyla İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada ulaşılacak Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Parkta kavga eden akrabalar, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateşin sesiyle ayrıldı Gördüğü ilgiden dolayı kimseye muhtar olduğuna inandıramıyor Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu