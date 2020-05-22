Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk arasında "Sevgi Çiçeği" olarak bilinen endemik bitki türünü koruma altına aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkent'e özgü endemik türleri için farkındalık oluşturmak için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda, "Sevgi Çiçeği"ni korumaya alan başkanlık, ayrıca Söğütözü'ndeki binasında kurduğu stant ile endemik bitki türünü tanıtmaya başladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, koronavirüs sürecinin bitmesiyle endemik bitki türlerinin Ankara'nın birçok yerinde sergileneceğini belirtti.

Başkentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerine sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Güldaş, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi de endemik bitkiler. Ankara bu konuda oldukça şanslı ama bu bitkiler zaman içerisinde hızla kayboluyor. Endemik bir türün yok olması, dünyadan bir zenginliğin daha yok olması demektir. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerimizi üreterek koruma altına alma çabasındayız. Bu konuyla ilgili Bakanlığımızın ilgili kurumları ve üniversitelerimizle iş birliği yapıyoruz. Birçok kişi, isim olarak bu bitkiyi biliyor ama görmeyenler var. Vatandaşlarımızı endemik bitkiler konusunda bilinçlendirip farkındalık oluşturmak istiyoruz. İlerleyen süreçte bazı prestij parklarımızda endemik bitki türlerini Başkentlilerle buluşturacağız."