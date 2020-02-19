Büyükşehir Belediyesi şoförlere eğitim verecek - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kooperatif ve odalara bağlı şoförlere eğitim verecek. Mart ayında başlayacak eğitimin ardından sınavda başarılı olan şoförlere "Yolcu Taşıma Kimlik Kartı" verilecek.



Toplu taşımanın sivil ayağında iyileştirmeler yapmak ve kaliteyi artırmak için çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, kooperatif ve odalara bağlı şoförlere trafik, halkla ilişkiler, ilk yardım gibi konularda eğitim vermeye hazırlanıyor. 2 Mart 2020 tarihinde verilmeye başlanacak eğitim öncesinde Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuğlu, Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kooperatif ve oda temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, kooperatif ve oda temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunularak, ulaşımda uygulanması planlanan bazı kararlar alınıp, izlenecek yol haritası belirlendi.



Sınavda başarılı olan şoförlere "Yolcu Taşıma Kimlik Kartı" verilecek



Eğitim öncesinde şoförlerin adli sicil yönünden herhangi bir sıkıntısının veya AMATEM'den uyuşturucu bağımlılığının olup olmadığının tespiti yapılacak ve uygun olan şoförler eğitime alınacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek eğitimde, şoförlere trafik, halkla ilişkiler, ilk yardım gibi konularda bilgi verilmesi planlanıyor. Eğitim ve düzenlenecek sınavda başarılı olan şoförlere "Yolcu Taşıma Kimlik Kartı" verilecek. - MERSİN